2,5 млн петербуржцев выехали в Ленобласть во время пандемии коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что город уже преодолел эпидемию коронавируса.

В ходе заседания координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое проходит в региональном правительстве 20 августа, Беглов подчеркнул, что благодаря совместной деятельности с Ленинградской области, были достигнуты большие успехи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Беглов отметил, что из Петербурга в область уехали около 2,5 млн петербуржцев, чтобы переждать пик эпидемии в менее населенных деревнях, на дачных поселках и т.п. Близость двух субъектов положительно повлияла на течение жизни и во время коронавируса, уверен он.

«Наше взаимодействие помогло преодолеть пандемию. Два с половиной миллиона жителей Петербурга выехали из города. Куда они поехали? Конечно, в Ленобласть», - подчеркнул Беглов.

Отметим, в Петербурге официально зарегистрированы 5,39 млн человек, то есть, почти половина петербуржцев предпочли эпидемию переждать не в Северной столице.