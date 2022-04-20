«Аргументы недели» попросили «Ленэнерго» назвать причину исчезновения граффити в поддержку спецоперации

Сегодня, 17:04

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«Аргументы недели» попросили «Ленэнерго» назвать причину исчезновения граффити в поддержку спецоперации
Фото из открытых источников

Петербуржцев возмутило исчезновение граффити, нарисованное в поддержку спецоперации на Украине на одной из трансформаторных подстанций «Ленэнерго» на Лиговском проспекте. СМИ обратились за комментарием в компанию. 

Групповой портрет президента Владимира Путина, космонавта Юрия Гагарина и писателя Льва Толстого появился 28 марта, но просуществовал лишь три недели. Рабочие «Ленэнерго» закрасили рисунок, чем вызвали возмущение жителей. Неравнодушный петербуржец Александр Колос попросил прокуратуру дать оценку произошедшему. 

«Недопустимо в судьбоносные для страны времена портить патриотические рисунки в поддержку специальной военной операции и закрашивать портреты выдающихся деятелей Отечества», — потребовал Колос.

Издание «Аргументы недели» обратилось в ПАО «Россети Ленэнерго» с просьбой прокомментировать исчезновение граффити и ответить на вопрос, можно ли было достигнуть соглашения с патриотами города и оставить рисунок. Издание пока не получило ответа. 

Примечательно, что коммунальщики рьяно закрашивали патриотические рисунки и раньше. Так, город лишился портрета Иосифа Бродского и Даниила Хармса. Худо-бедно отстоять получилось только изображение с актером Сергеем Бодровым у площади Александра Невского. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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«Аргументы недели» попросили «Ленэнерго» назвать причину исчезновения граффити в поддержку спецоперации

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