«Аргументы недели» попросили «Ленэнерго» назвать причину исчезновения граффити в поддержку спецоперации

В воздушном пространстве Украины из ПЗРК при поддержке беспилотника был сбит боевой вертолет
В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как...Подробнее
Петербуржцев возмутило исчезновение граффити, нарисованное в поддержку спецоперации на Украине на одной из трансформаторных подстанций «Ленэнерго» на Лиговском проспекте. СМИ обратились за комментарием в компанию.
Групповой портрет президента Владимира Путина, космонавта Юрия Гагарина и писателя Льва Толстого появился 28 марта, но просуществовал лишь три недели. Рабочие «Ленэнерго» закрасили рисунок, чем вызвали возмущение жителей. Неравнодушный петербуржец Александр Колос попросил прокуратуру дать оценку произошедшему.
Издание «Аргументы недели» обратилось в ПАО «Россети Ленэнерго» с просьбой прокомментировать исчезновение граффити и ответить на вопрос, можно ли было достигнуть соглашения с патриотами города и оставить рисунок. Издание пока не получило ответа.
Примечательно, что коммунальщики рьяно закрашивали патриотические рисунки и раньше. Так, город лишился портрета Иосифа Бродского и Даниила Хармса. Худо-бедно отстоять получилось только изображение с актером Сергеем Бодровым у площади Александра Невского.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как...Подробнее
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что Россия уничтожит те самолеты, которые Украина получила от...Подробнее
Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому вопросу может привести к его отставке. Об этом сообщает Spiegel....Подробнее
Второй и третий этапы транспортной реформы в Санкт-Петербурге находятся под угрозой срыва из-за недостаточного...Подробнее
Автогигант General Motors окончательно уходит из России, сообщает газета «Коммерсантъ» . По ее данным, дилерам уже...Подробнее
В Белгородской области из-за спецоперации России в Украине откроются не все пляжи, которые ранее значились в планах...Подробнее
В РФ растут цены не только на продукты, но и на ритуальные услуги. По данным газеты «Коммерсант» , журналисты которого...Подробнее
Согласно сегодняшнему сообщению пресс-службы правительства Санкт-Петербурга, губернатор Беглов подписал постановление о...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о том, что в настоящее время ВС РФ совместно с армейскими подразделениями...Подробнее
Боевые вертолёты Соединённых Штатов Америки, отправленные в качестве военной помощи в Украину, ВСУ, с высокой степенью...Подробнее
Комментировать