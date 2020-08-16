Петербуржцев предупредили о возможном демонтаже остекленных балконов

Десятки тысяч жителей Северной столицы могут остаться без остекленных балконов. Из-за отсутствия соответствующего разрешения их могут заставить демонтировать остекление лоджий и балконов. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.

Демонтаж незаконно остекленных балконов обойдется для каждого владельца жилплощади в несколько сотен тысяч рублей. Речь идет о балконах, застекленных за несколько лет до нынешнего года.

Сообщается, что уже есть прецеденты в этом вопросе. Так, управляющая компания «ЖСК-4 Приморского района» подала в суд иск на собственников жилья дома на улице Долгоозерной. Горожанина просят демонтировать остекление. Чтобы остеклить балкон, необходимо получить разрешение на основании ст.29 Жилищного кодекса РФ. При оформлении разрешительного документа владельцу квартиры придется доказать, что он не нарушит несущие конструкции и не навредит пожарной безопасности

Заметим, что заставить владельца демонтировать остекление может только суд, пишет АБН . Однако и суд может встать на сторону собственника, если придет к выводу о том, что остекление не нарушает правила безопасности, не портит вид здания и не нарушает права соседей.

Как отметил глава города Александр Беглов, остекление лоджий и фасадов должно осуществляться после согласования и получения соглашения на работы от комитета по градостроительству и архитектуре. А в комитете подчеркнули, что все балконы в доме должны быть благоустроены в едином ключе, для чего следует разработать проект благоустройства в отношении фасада.

Между тем требование о демонтаже остекления балконов владельцы квартир расценивают как месть за разоблачение злоупотреблений УК.