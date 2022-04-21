«Позорно иметь эту комиссию»: Цивилев раскритиковал продажу QR-билетов через приложение BSTR

Комиссия при продаже QR-билетов на общественном транспорте Петербурга недопустима, тариф за проезд должен быть единым. Соответствующее заявление сделал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

В Петербурге с 1 апреля реализуется транспортная реформа. Призванная оптимизировать работу городского транспорта и обеспечить пассажиров удобствами инициатива, была раскритиковали не только петербуржцами, но и экспертами отрасли.

Комментируя действия чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова, Цивилев заявил, что не должно быть никаких комиссий при оплате за проезд.

Примечательно, что разработкой мобильного приложения для оплаты проезда занималась коммерческая структура, она взимает комиссию 3 рубля при покупке билета.

«Не должно быть комиссии. Для города это позор! Потому что стоимость билета увеличивается, а должна быть единая цена. Тариф не должен быть с какими-то наценками. Мы не жвачку продаем, а городскую услугу», — напоминает депутат.

Цивилев убежден, что уровень продажи услуги должен быть статичным, такой подход является показателем уважения населения к органам власти, подчеркивает парламентарий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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