Вице-губернатор Петербурга признал провал транспортной реформы в городе

Второй и третий этапы транспортной реформы в Санкт-Петербурге находятся под угрозой срыва из-за недостаточного финансирования, заявил вице-губернатор города Максим Соколов.

Завершение преобразования транспортной сферы в Северной столице находится под угрозой. Главной причиной Соколов назвал неопределенность в реализации программ по спонсированию приобретения транспорта на газомоторном топливе. Для завершения программы Смольному требуется еще четыре миллиарда рублей, но в бюджете Петербурга их нет. Власти города ждали одобрение кредита от Министерства финансов, но ведомство эти средства заблокировало.

«Средства Минпромторга на эти цели в текущем году в большей своей части заблокировал Минфин для поиска дополнительных источников бюджета. И, таким образом, второй и третий этап транспортной реформы находятся в зоне риска, поскольку та финансовая модель, что перевозчики разыграли в прошлом году, не предполагает отсутствие этих довольно существенных субсидий», — заявил Соколов на заседании Госсовета РФ в Казани.

Первый этап транспортной реформы в Петербурге стартовал еще 1 апреля. Смольный сократил количество частных извозчиков, убрал часть старых автобусов и ввел около 900 новых. Измененные маршруты и отсутствие удобного приложения для покупки билетов уже доставили множество проблем для горожан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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