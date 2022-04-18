Вице-губернатор Петербурга признал провал транспортной реформы в городе

Политолог Самойлов объяснил, что будет при задержании инструкторов НАТО в Мариуполе
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Второй и третий этапы транспортной реформы в Санкт-Петербурге находятся под угрозой срыва из-за недостаточного финансирования, заявил вице-губернатор города Максим Соколов.
Завершение преобразования транспортной сферы в Северной столице находится под угрозой. Главной причиной Соколов назвал неопределенность в реализации программ по спонсированию приобретения транспорта на газомоторном топливе. Для завершения программы Смольному требуется еще четыре миллиарда рублей, но в бюджете Петербурга их нет. Власти города ждали одобрение кредита от Министерства финансов, но ведомство эти средства заблокировало.
Первый этап транспортной реформы в Петербурге стартовал еще 1 апреля. Смольный сократил количество частных извозчиков, убрал часть старых автобусов и ввел около 900 новых. Измененные маршруты и отсутствие удобного приложения для покупки билетов уже доставили множество проблем для горожан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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