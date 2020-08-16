Главврач Боткинской больницы назвал сроки начала второй волны коронавируса

В Петербурге все еще идет первая волна коронавирусной инфекции. Об этом рассказал изданию «Петербургский дневник » главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев.

Пока не закончилась первая волна, заявил Гусев, вторая, конечно же, не начнется. Поэтому важно понимать, когда она завершится, чтобы прогнозировать вторую волну. По его словам, пик заболевания в Петербурге пришелся на май – первые недели июня, сейчас же первая волна продолжается в более пологой форме.

Гусев не берется прогнозировать, как вместе будут протекать коронавирусная инфекция и сезонные острые респираторные заболевания, всплеск которых, традиционно, приходится на осень-зиму.

Планируется, что больница Боткина будет вести раздельную диагностику гриппа и COVID-19, чтобы пациенты с этими заболеваниями не пересекались и не «делились» своими инфекциями. Это важно для сдерживания заражения пациентов, подчеркнул Гусев. Также он добавил, что необходимо добиться максимально быстрой диагностики коронавирусной инфекции.