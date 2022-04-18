Незаинтересованность Смольного в IT-специалистах обескровит отрасль в Петербурге

Сегодня, 17:46

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Незаинтересованность Смольного в IT-специалистах обескровит отрасль в Петербурге
Фото: gov.spb.ru

Смольный продемонстрировал откровенно слабые меры поддержки IT-отрасли по сравнению с теми предложениями, которые были озвучены властями Москвы. Это говорит о незаинтересованности администрации Петербурга в молодых специалистах, что приведет к их неизбежному оттоку в другие регионы РФ.

На прошедшей 19 апреля рабочей встрече вице-губернаторов Санкт-Петербурга Станислава Казарина и Алексея Корабельникова с представителями профильных компаний Смольный озвучил свой пакет «антикризисных мер». Было решено снизить ставки по упрощенной системе налогообложения до 2024 года, провести докапитализацию фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на один миллиард рублей и дать возможность предприятиям, ведущим научно-исследовательские разработки, получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 1 января 2028 года. 

При этом в Москве на 5 миллиардов рублей увеличили объем льготного кредитования бизнеса, включив сюда IT, повысили финансирование отрасли информационных технологий по действующим программам поддержки бизнеса и утвердили механизмы предоставления грантов на проекты импортозамещения. По словам Сергея Собянина, в 2022 году правительство Москвы разместит госзаказ только на программное обеспечение на сумму порядка 25 млрд рублей. 

СМИ писали, что молодые айтишники предпочитают выстраивать карьеру в других российских регионах, так как не видят перспектив в Северной столице. На этом фоне Смольный отказал компании, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, в разрешении на строительство в Петербурге инновационного исследовательского IT-центра. Таким образом власти в очередной раз продемонстрировали недальновидность, лишив город на Неве возможности стать IT-столицей и улучшить инвестиционную привлекательность региона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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