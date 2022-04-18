Незаинтересованность Смольного в IT-специалистах обескровит отрасль в Петербурге

Политолог Самойлов объяснил, что будет при задержании инструкторов НАТО в Мариуполе
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
Смольный продемонстрировал откровенно слабые меры поддержки IT-отрасли по сравнению с теми предложениями, которые были озвучены властями Москвы. Это говорит о незаинтересованности администрации Петербурга в молодых специалистах, что приведет к их неизбежному оттоку в другие регионы РФ.
На прошедшей 19 апреля рабочей встрече вице-губернаторов Санкт-Петербурга Станислава Казарина и Алексея Корабельникова с представителями профильных компаний Смольный озвучил свой пакет «антикризисных мер». Было решено снизить ставки по упрощенной системе налогообложения до 2024 года, провести докапитализацию фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на один миллиард рублей и дать возможность предприятиям, ведущим научно-исследовательские разработки, получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 1 января 2028 года.
При этом в Москве на 5 миллиардов рублей увеличили объем льготного кредитования бизнеса, включив сюда IT, повысили финансирование отрасли информационных технологий по действующим программам поддержки бизнеса и утвердили механизмы предоставления грантов на проекты импортозамещения. По словам Сергея Собянина, в 2022 году правительство Москвы разместит госзаказ только на программное обеспечение на сумму порядка 25 млрд рублей.
СМИ писали, что молодые айтишники предпочитают выстраивать карьеру в других российских регионах, так как не видят перспектив в Северной столице. На этом фоне Смольный отказал компании, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, в разрешении на строительство в Петербурге инновационного исследовательского IT-центра. Таким образом власти в очередной раз продемонстрировали недальновидность, лишив город на Неве возможности стать IT-столицей и улучшить инвестиционную привлекательность региона.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
Представитель полка Нацгвардии «Азов» ( запрещен в РФ) Владислав Соболевский заявил о том, что потеря Мариуполя для...Подробнее
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что Россия уничтожит те самолеты, которые Украина получила от...Подробнее
Появилась информация о том, что российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую танковую колонну. Об этом...Подробнее
Информационное онлайн издание ИА Rusvesna, которое ссылается на кадры видео записи и один из военных источников,...Подробнее
В понедельник, 18 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Западной Украине. Председатель Львовской областной военной...Подробнее
Военные РФ и ополченцы ДНР выявили на территории Мариуполя оружие на 1,4 млн долларов, которое оставили украинские...Подробнее
Российские военные воспользовались тем, что Украина выдала место ремонта бронетехники и нанесли по нему удар. В эфире...Подробнее
С первых дней «спецоперации» РФ в знак протеста из рынка страны начали массово уходить либо приостанавливать свою...Подробнее
Великобритания планирует развязать очередной конфликт с кровавым содержанием в Сербии. Этот неутешительный вывод сделал...Подробнее
Комментировать