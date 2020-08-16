В центре Петербурга Hyundai сбил пешехода и врезался в кафе

В Адмиралтейском районе случилась авария, в которой пострадала женщина.

Очевидцами было сообщено в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 17 августа о том, что на пересечении Лермонтовского проспекта и 10-й Красноармейской улицы произошло ДТП. Автомобиль модели Hyundai выехал на тротуар, сбил пешехода, а потом врезался в кафе.

Уже по итогам предварительной информации стало понятно, что Hyundai разворачивался и не пропустил встречную машину. От случившегося удара иномарку выбросило на тротуар, а там уже произошел наезд на пешехода и въезд в кафе.

Скорая помощь прибыла на место ДТП на протяжении 7 минут и диагностировала у женщины сильное повреждение ноги. В комментариях по происшествию пользователи пожелали выздоровления женщине, а вот водителя обвинили в случившемся.

Уже со временем в группу попали фотографии, на которых было видно, что женщина без ног