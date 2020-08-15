В Петербурге суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом

Покровская больница признана виновной в массовом заражении коронавирусом.

Дело Покровской больницы о заражении 155 человек коронавирусом рассмотрел Василеостровский суд Петербурга, передает «Фонтанка ».

Суд признал руководство больницы ответственным за нарушение в медицинском учреждении противоэпидемического режима и несвоевременное сообщение Роспотребнадзору о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией. По решению суда больнице придется уплатить штраф в размере 120 тыс. рублей, о чем сообщила объединенная пресс-служба судов.

Напомним: вспышка коронавирусной инфекции в Покровской больнице была зафиксирована в апреле 2020 года. С 1 по 9 апреля в этой больнице было выявлено 155 человек с COVID-19 (87 медицинских работников и 68 пациентов).

По данному факту Роспотребнадзором был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП за нарушение противоэпидемического режима и создание реальной угрозы здоровью пациентов и персонала.

В суде также упомянули, что в больнице за период с 14 апреля по 15 мая был выявлен ряд нарушений касательно действующих санэпиднорм. В частности, там не было санитарных пропусков и шлюзов, а также зонирования помещений.