Жительница Колпинского района вновь обратилась к Беглову с требованием привести в порядок двор

Власти Колпинского района уже около года игнорируют просьбы жителей многоквартирного дома на Тверской улице привести в порядок двор после строительства детского сада. Местная жительница написала губернатору Александру Беглову письмо в надежде на его помощь.

Рабочие, готовившие новый детсад к сдаче и приезду главы города, выгребли весь мусор с территории и спрятали его за расположенным неподалеку домом. Свалку до сих пор так никто и не убрал, а местные жители вынуждены ежедневно ходить по грязи и смотреть на результат так называемого благоустройства.

«Наш районный Отдел по благоустройству закрывает на все это глаза, а директор так называемого "Агентства благоустройства и коммунального хозяйства" г-н Дедик может только ругаться в социальных сетях, а именно — в районной Группе "Сквер на Ижорского Батальона"», — рассказала в письме жительница Колпинского района.

Районные чиновники отказываются решать проблему. На все обращения горожан они отвечают в оскорбительном тоне.

Ситуация во дворе дома на Тверской усугубляется еще и большим количеством снега, который выпал за зиму и никем не вывозился. Работники коммунальных служб сгребли его в одну кучу, где он сам и растаял. Почва впитала в себя вредные вещества и отходы, что очень вредно для растений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700