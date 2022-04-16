Жительница Колпинского района вновь обратилась к Беглову с требованием привести в порядок двор

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Власти Колпинского района уже около года игнорируют просьбы жителей многоквартирного дома на Тверской улице привести в порядок двор после строительства детского сада. Местная жительница написала губернатору Александру Беглову письмо в надежде на его помощь.
Рабочие, готовившие новый детсад к сдаче и приезду главы города, выгребли весь мусор с территории и спрятали его за расположенным неподалеку домом. Свалку до сих пор так никто и не убрал, а местные жители вынуждены ежедневно ходить по грязи и смотреть на результат так называемого благоустройства.
Районные чиновники отказываются решать проблему. На все обращения горожан они отвечают в оскорбительном тоне.
Ситуация во дворе дома на Тверской усугубляется еще и большим количеством снега, который выпал за зиму и никем не вывозился. Работники коммунальных служб сгребли его в одну кучу, где он сам и растаял. Почва впитала в себя вредные вещества и отходы, что очень вредно для растений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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