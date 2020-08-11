В Пулково в воскресенье отменили 21 рейс за границу

В аэропорту Пулково в воскресенье, 16 августа, было отменено 22 рейса. На это указывает информация, размещенная на онлайн-табло воздушной гавани Петербурга. Из 22 рейсов 21 вылет должен был состояться за границу.

По данным онлайн-табло аэропорта, сегодня самолеты на Анталью, Бодрум, Бургас, Самарканд, Душанбе, Минск, Шанхай, Амстердам не отправятся.

Что касается внутренних рейсов, отменен один вылет на Москву. Остальные рейсы должны состояться - самолеты отправятся по расписанию. Задерживаются рейсы в Иркутск, («S7») и в Москву («Северный ветер»).

Рейсы, которые отменили, должны были выполняться авиакомпаниями Turkish Airlines, Bulgaria Air, «Белавиа», «Победа», KLM, «Уральские авиалинии», Red Wings, China Eastern Airlines и «Сомон Эйр».

Необходимо напомнить, что с десятого августа из Пулково начали летать самолеты на средиземноморское побережье Турции. Рейсы отправлялись в Анталию, Даламан и Бодрум. Загрузка самолетов была 100-процентной.

Причиной отмены воскресных рейсов стала оптимизация расписания вылетов из воздушной гавани на период пандемии коронавируса.