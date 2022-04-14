Петербург превращается в столицу ДТП после старта «провальной» реформы общественного транспорта

Сегодня, 10:08

0

Image 16+
Петербург превращается в столицу ДТП после старта «провальной» реформы общественного транспорта
Фото: vk.com/spb_today / Валентин Коротков

Стартовавшая в Санкт-Петербурге 1 апреля транспортная реформа вызвала рост числа ДТП с участием общественного транспорта, пишут петербургские СМИ. Причину эксперты и журналисты видят в кадровых провалах транспортной отрасли, курируемой Смольным и подчиненными губернатора Александра Беглова.

Очередное ДТП произошло вечером 14 апреля на проспекте Науки, напротив станции метро «Академическая». По информации сообщества «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», столкнулись два автобуса. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Виновника ДТП устанавливает ГИБДД.

Петербуржцы отмечают в комментариях, что тенденция к росту числа ДТП появилась после внедрения Смольным новой модели транспортного обслуживания. Жители Северной столицы также отмечают, что им приходится наблюдать аварии с участием общественного транспорта практически каждый день.

В качестве одной из возможных причин роста числа ДТП петербуржцы называют некомпетентность и непрофессионализм водителей, которые «пересели» в социальные автобусы взамен отменённых маршруток.

Стоит отметить, что после старта транспортной реформы Петербург столкнулся с острой нехваткой опытных водителей. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков еще в прошлом году говорил, что главной проблемой в сфере общественного транспорта является нехватка квалифицированного персонала. Связано это с невысокими зарплатными предложениями в Северной столице.

Очередной управленческий провал губернатора Александра Беглова на этот раз может обернуться не только порчей городского имущества, но и опасностью для петербуржцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербург превращается в столицу ДТП после старта «провальной» реформы общественного транспорта

Сегодня, 10:08

Петербургские полицейские задержали вымогателей, пытавшихся получить двести тысяч с повара суши-бара

Вчера, 15:19

Барное знакомство жителя Петербурга и московского гостя закончилось стрельбой из холостого оружия

Вчера, 14:29

В Кировском районе Санкт-Петербурга правоохранители нашли «огород» с запрещёнными растениями у подозреваемого по статье об оправдании терроризма

14-04-2022, 15:24

Представители Санкт-Петербургского Законодательного собрания высоко оценили труд трёх сотрудников правоохранительных органов

13-04-2022, 17:54

Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

13-04-2022, 11:24

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, угнавшего и разбившего иномарку, принадлежащую его отчиму

12-04-2022, 13:49

Проезд через тоннель петербургской дамбы ограничат на пять дней из-за проведения ремонтных работ

11-04-2022, 17:54

В Санкт-Петербурге на шоссе Революции столб не уступил дорогу водителю арендованного авто

10-04-2022, 15:19

В Петербурге два юных любителя бесплатного угощения разгромили пиццерию

10-04-2022, 07:39

Всего за один день правоохранители Петербурга возбудили пять уголовных дел по фактам электронного терроризма

9-04-2022, 21:49

Петербургским полицейским пришлось применить оружие при задержании нетрезвого несовершеннолетнего водителя

9-04-2022, 20:29

Чиновники Санкт-Петербурга не оказывают поддержку спецоперации России на Украине

8-04-2022, 20:14

Ленинградская область выплатит по два миллиона рублей семьям военных, погибших в ходе спецоперации на территории Украины

8-04-2022, 14:14

Полицейские Петербурга разоблачили группу медиков, выдавших горожанам около полутора тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

7-04-2022, 22:14

В Петербурге два голодных иностранца с пистолетом оставили магазин без продуктов и без выручки

6-04-2022, 15:39

Петербургские приставы взыскали двухмиллионный долг с бывшей главы службы безопасности Русского музея

6-04-2022, 14:39

В Петербурге собаки покусали девочку на детской площадке

5-04-2022, 21:44

Жители Санкт-Петербурга могут получить информацию о графике отключений горячей воды, используя новый сервис компании

5-04-2022, 18:14

Житель Петербурга попытался пересечь проезжую часть на велосипеде. В больницу попали двое – сам велосипедист и его четырёхлетний сын

5-04-2022, 15:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

Вчера, 12:34

0

Политолог Сергей Марков рассказал о том, как гибель крейсера «Москва» повлияет на ход «военной спецоперации», которую...

Подробнее
Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

Вчера, 22:49

0

14 апреля затонул ракетный крейсер «Москва», который являлся флагманским судном Черноморского флота ВМФ России. Это...

Подробнее
Кудрин: Расчеты в рублях возможны с заинтересованными странами

Кудрин: Расчеты в рублях возможны с заинтересованными странами

13-04-2022, 17:14

0

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказал мнение о возможности для других стран рассчитываться с Россией в...

Подробнее
Винер-Усманова увидела плюсы в отстранении российских спортсменов от международных соревнований

Винер-Усманова увидела плюсы в отстранении российских спортсменов от международных соревнований

13-04-2022, 12:14

0

Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной РФ, увидела...

Подробнее
Минюст предложил внести изменения в УК, чтобы иметь возможность отправлять пожилых принудительно работать

Минюст предложил внести изменения в УК, чтобы иметь возможность отправлять пожилых принудительно работать

13-04-2022, 12:44

0

Министерство юстиции РФ проинформировало о подготовленном проекте ФЗ «О внесении изменения в статью 53.1 Уголовного...

Подробнее
Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине

Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине

14-04-2022, 13:59

0

РФ проводит специальную военную операцию на территории Украины уже полтора месяца - с 24 февраля 2022 года. Рядовых...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

14-04-2022, 10:49

0

В Сеть попала информация о том, что в Абакане задержан главред издания «Новый Фокус» Михаил Афанасьев, который...

Подробнее
Попов: РФ не позволит США доставить вертолёты на Украину

Попов: РФ не позволит США доставить вертолёты на Украину

14-04-2022, 20:49

0

Российская Федерация никогда не допустит, чтобы вертолёты Ми-17, созданные ещё в Советском Союзе, которые Соединённые...

Подробнее
Гражданам в РФ заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

Гражданам в РФ заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

14-04-2022, 09:09

0

Американская компания Monotype, являющаяся владельцем популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и...

Подробнее
Чеченских бойцов Коротченко назвал визитной карточкой спецоперации ВС РФ в Украине

Чеченских бойцов Коротченко назвал визитной карточкой спецоперации ВС РФ в Украине

14-04-2022, 11:59

0

Военный эксперт Игорь Коротченко дал высокую оценку чеченским бойцам, задействованным в «военной спецоперации» на...

Подробнее