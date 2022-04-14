Петербург превращается в столицу ДТП после старта «провальной» реформы общественного транспорта

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Стартовавшая в Санкт-Петербурге 1 апреля транспортная реформа вызвала рост числа ДТП с участием общественного транспорта, пишут петербургские СМИ. Причину эксперты и журналисты видят в кадровых провалах транспортной отрасли, курируемой Смольным и подчиненными губернатора Александра Беглова.
Очередное ДТП произошло вечером 14 апреля на проспекте Науки, напротив станции метро «Академическая». По информации сообщества «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», столкнулись два автобуса. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Виновника ДТП устанавливает ГИБДД.
Петербуржцы отмечают в комментариях, что тенденция к росту числа ДТП появилась после внедрения Смольным новой модели транспортного обслуживания. Жители Северной столицы также отмечают, что им приходится наблюдать аварии с участием общественного транспорта практически каждый день.
В качестве одной из возможных причин роста числа ДТП петербуржцы называют некомпетентность и непрофессионализм водителей, которые «пересели» в социальные автобусы взамен отменённых маршруток.
Стоит отметить, что после старта транспортной реформы Петербург столкнулся с острой нехваткой опытных водителей. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков еще в прошлом году говорил, что главной проблемой в сфере общественного транспорта является нехватка квалифицированного персонала. Связано это с невысокими зарплатными предложениями в Северной столице.
Очередной управленческий провал губернатора Александра Беглова на этот раз может обернуться не только порчей городского имущества, но и опасностью для петербуржцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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