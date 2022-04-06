Чиновники Санкт-Петербурга не оказывают поддержку спецоперации России на Украине

Власти Санкт-Петербурга практически отказались от публичной поддержки специальной операции России на Украине, сообщили представители движения «КИБЕР ФРОНТ Z».

Специалисты данного объединения проанализировали социальные сети ряда чиновников Северной столицы. Они выяснили, что в них чрезвычайно низкий уровень поддержки спецоперации, что говорит о слабой вовлеченности команды губернатора Александра Беглова в ход текущих событий.

Согласно данным, которые предоставили активисты, только 8 из 74 чиновников Смольного выкладывали в своих аккаунтах публикации, поддерживающие спецоперацию.

«К сожалению, команда Смольного не считает необходимым проводить направленную информационную политику в поддержку действий РФ», — заметили эксперты.

Кроме того, низкий уровень солидарности действиям РФ в соседней стране выявлен и в Законодательном собрании города. Так, всего 14% депутатов ЗакСа опубликовали сообщения в поддержку российских военнослужащих.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, а мирным жителям ничего не угрожает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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