Чиновники Санкт-Петербурга не оказывают поддержку спецоперации России на Украине

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ
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Власти Санкт-Петербурга практически отказались от публичной поддержки специальной операции России на Украине, сообщили представители движения «КИБЕР ФРОНТ Z».
Специалисты данного объединения проанализировали социальные сети ряда чиновников Северной столицы. Они выяснили, что в них чрезвычайно низкий уровень поддержки спецоперации, что говорит о слабой вовлеченности команды губернатора Александра Беглова в ход текущих событий.
Согласно данным, которые предоставили активисты, только 8 из 74 чиновников Смольного выкладывали в своих аккаунтах публикации, поддерживающие спецоперацию.
Кроме того, низкий уровень солидарности действиям РФ в соседней стране выявлен и в Законодательном собрании города. Так, всего 14% депутатов ЗакСа опубликовали сообщения в поддержку российских военнослужащих.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, а мирным жителям ничего не угрожает.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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