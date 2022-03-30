Эксперты предупредили петербуржцев о негативных последствиях транспортной реформы

Транспортная реформа в Петербурге обернулась новыми проблемами. Горожане не оценили работу Смольного и самого губернатора Александра Беглова. Очевидно, что городские власти не подготовились к первому этапу проекта. В первую очередь от этого пострадают пожилые петербуржцы, считает депутат МО Правобережный Светлана Дмитриева.

СМИ еще в конце 2021 года писали об острой нехватке водителей. Северная столица нуждалась в специалистах во время зимы (для снегоуборочной техники), и запуска мусорной реформы. Сейчас городские власти планируют запустить более ста новых маршрутов. Однако водителей не хватит даже при ликвидации некоторых старых направлений. В конце прошлого года в общей сложности в городе не хватало примерно 35% водителей.

Специалисты считают, что одна из причин данной ситуации – низкие зарплаты. В некоторых городских организациях плата ниже среднерыночной. Еще одной проблемой стала нехватка заправок СПГ для автобусов. Глава петербургского Нефтяного клуба Дмитрий Королев еще в прошлом году обратил внимание на этот факт. Многие городские автобусы заправляются сжиженным газом, приобрести который можно только в пункте «Криогаз-Высоцк». Это единственная заправка на весь регион. Изначально Смольный планировал решить проблему и выпустить в город автобусы на КПГ (компримированном природном газе), однако позднее от этой затеи пришлось отказаться.

Помимо этого, в Северной столице наблюдается острая нехватка автобусных остановок. Примечательно, что это уже не первый провал Смольного в 2022 году. Ранее петербуржцы ежедневно жаловались на проблемы в реализации мусорной реформы.

Депутат МО Правобережный Светлана Дмитриева не оценила плохую подготовку Смольного к новшествам на транспорте. Она обратила внимание, что из-за отмены некоторых маршрутов могут возникнуть определенные трудности, особенно для пожилых петербуржцев, не умеющих пользоваться мобильными приложениями. Не исключено, что они раскритикуют реформу. По мнению депутата, при подобных трудностях людям не стоит молчать.

«Молчать не надо, нужно все свои заявки хотя бы перевозчикам отправлять, отправлять губернатору, чтобы он видел, что трудности есть. Я думаю, что если это будет делать каждый, не 10 человек, а многие недовольные будут озвучивать трудности, то реакция последует намного быстрее», - резюмировала Дмитриева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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