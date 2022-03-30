Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге

В жестоком бою танкисты ДНР прикрыли спецназ, уничтожив технику и вооружение ВСУ
О подвиге танкистов Армии ДНР рассказали в Народной милиции республики. Танковый экипаж под командованием Антона...Подробнее
Старт транспортной реформы, запланированный в Петербурге на 1 апреля, состоялся. В числе нововведений проекта указывается уход от оплаты проезда наличными, что подразумевает отказ от услуг кондукторов. Это повлечет ряд проблем как для самих транспортников, так и для горожан в целом.
К лету нынешнего года функции привычных кондукторов в городских автобусах станут исполнять валидаторы. Они принимают оплату по банковским картам, заблаговременно купленным разовым билетам или месячным проездным документам. Контроль оплаты останется за специальными сотрудниками. Петербуржцы опасаются, что вместе с этим в город вернутся «лихие 90-е», а штат кондукторов окажется на улице.
Непродуманным, тем более в условиях нынешнего санкционного давления со стороны Запада, назвал отказ от кондукторов и журналист Павел Смоляк. Ведь найти работу уволенным кондукторам, многие из которых – пенсионеры, будет непросто, отмечает он.
Депутат петербургского ЗакСа и представитель Общественного Народного Фронта Андрей Рябоконь считает, что выставлять на улицу сотрудников, многие из которых прослужили кондукторами десятки лет, неправильно.
Следующей проблемой можно считать сам способ безналичной оплаты, подходящей далеко не всем пассажирам. Банковские карты есть не у всех, телефоны могут разрядиться, а билета может не оказаться из-за отдаленности точек продаж от остановки. Водителям автобусов такую работу тоже не поручить.
Получается, что сбор платы за проезд окажется под вопросом. Увеличение размеров штрафа и численности контролеров проблемы не решит. У последних нет права задерживать «зайцев» – такие полномочия есть лишь у представителей правоохранительных органов. Повышение суммы штрафа за безбилетный проезд с 500 до 2500 рублей по инициативе администрации Петербурга под управлением Александра Беглова лишь усилит социальную напряженность. Но не ликвидирует, например, проблему, когда добросовестный пассажир попросту забыл приложить карту к валидатору. Кондукторы в салоне урегулировали бы такие инциденты на месте. Перед контролерами соответствующей задачи не стоит вообще.
Горожане скептически относятся к заявлениям петербургского правительства о полной готовности к старту транспортной реформы. Подобные заверения звучали и перед стартом «мусорной реформы», обернувшейся горами отходов в каждом городском дворе. Кроме того, Петербург с декабря прошлого года одолевали сугробы и наледь, которые коммунальщики были не в состоянии убрать из-за дефицита дворников и спецтехники.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О подвиге танкистов Армии ДНР рассказали в Народной милиции республики. Танковый экипаж под командованием Антона...Подробнее
Мир раскалывается на две половины, одна из которых с центром в Вашингтоне, а другая – в Пекине, пишется в статье...Подробнее
Жителям Челябинской области начали приходить повестки из военкомата, что стало неожиданностью для многих. Поползли...Подробнее
В Невском районе Северной столицы неизвестные злоумышленники угнали не новый, но, несмотря на это, достаточно дорогой...Подробнее
Обозреватель американского издания The American Conservative Патрик Бьюкенен опубликовал статью «Стоит ли Украина...Подробнее
Опираясь на информацию, полученную от Пентагона, журналист издания CNBC Аманда Масиас совместно с исследовательской...Подробнее
О возможности войны Варшавы и Москвы рассказал лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он...Подробнее
Россия с 24 февраля проводит «военную спецоперацию» на территории Украины, продолжить которую просят в открытом письме...Подробнее
На расстоянии 50 км от рубежей Украины зафиксированы полеты бомбардировщиков, которые созданы для транспортировки...Подробнее
Рынок недвижимости на побережье Черного моря ждет новое испытание, говорится в издании «Сега». Санкции сделали продажу...Подробнее
Комментировать