Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге

Сегодня, 14:48

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Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге
Фото: gov.spb.ru

Старт транспортной реформы, запланированный в Петербурге на 1 апреля, состоялся. В числе нововведений проекта указывается уход от оплаты проезда наличными, что подразумевает отказ от услуг кондукторов. Это повлечет ряд проблем как для самих транспортников, так и для горожан в целом.

К лету нынешнего года функции привычных кондукторов в городских автобусах станут исполнять валидаторы. Они принимают оплату по банковским картам, заблаговременно купленным разовым билетам или месячным проездным документам. Контроль оплаты останется за специальными сотрудниками. Петербуржцы опасаются, что вместе с этим в город вернутся «лихие 90-е», а штат кондукторов окажется на улице.

«Скоро снова в транспорте бандитского вида дядьки, выволакивающие безбилетников за шкирку и устраивающие потасовки, как в 90-е. Когда стали работать кондукторы, все вздохнули свободно. И кстати, куда будут трудоустроены уволенные кондукторы? Вышвырнуты на улицу, по законам дикого капитализма?» – прокомментировал новость один из петербуржцев.

Непродуманным, тем более в условиях нынешнего санкционного давления со стороны Запада, назвал отказ от кондукторов и журналист Павел Смоляк. Ведь найти работу уволенным кондукторам, многие из которых – пенсионеры, будет непросто, отмечает он. 

Депутат петербургского ЗакСа и представитель Общественного Народного Фронта Андрей Рябоконь считает, что выставлять на улицу сотрудников, многие из которых прослужили кондукторами десятки лет, неправильно. 

«Необходимо как-то организовать, продумать, куда эти люди пойдут работать дальше, чтобы они не остались просто на улице. Люди десятилетиями работали, и оставить их без работы неправильно в этой ситуации. Необходимо сохранить рабочие места, чтобы транспортная реформа не ударила по людям», - отметил депутат.

Следующей проблемой можно считать сам способ безналичной оплаты, подходящей далеко не всем пассажирам. Банковские карты есть не у всех, телефоны могут разрядиться, а билета может не оказаться из-за отдаленности точек продаж от остановки. Водителям автобусов такую работу тоже не поручить.

Получается, что сбор платы за проезд окажется под вопросом. Увеличение размеров штрафа и численности контролеров проблемы не решит. У последних нет права задерживать «зайцев» – такие полномочия есть лишь у представителей правоохранительных органов. Повышение суммы штрафа за безбилетный проезд с 500 до 2500 рублей по инициативе администрации Петербурга под управлением Александра Беглова лишь усилит социальную напряженность. Но не ликвидирует, например, проблему, когда добросовестный пассажир попросту забыл приложить карту к валидатору. Кондукторы в салоне урегулировали бы такие инциденты на месте. Перед контролерами соответствующей задачи не стоит вообще.

Горожане скептически относятся к заявлениям петербургского правительства о полной готовности к старту транспортной реформы. Подобные заверения звучали и перед стартом «мусорной реформы», обернувшейся горами отходов в каждом городском дворе. Кроме того, Петербург с декабря прошлого года одолевали сугробы и наледь, которые коммунальщики были не в состоянии убрать из-за дефицита дворников и спецтехники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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