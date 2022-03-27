Смольный за счёт петербуржцев поддержит картели соцпита

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Губернатор Александр Беглов выделит из городского бюджета около 600 миллионов рублей на социальное питание для петербургских школьников. Однако такая помощь не спасет родителей учеников от дополнительных трат на обеды. Отмечается, что вместе с увеличенными расходами на соцпитание вырастут и тарифы, поэтому законным представителям школьников придется платить разницу из своего кармана.
Напомним, что бесплатное питание положено только детям начальных классов, а также льготникам и ученикам из малоимущих семей. Родители остальных школьников должны самостоятельно оплачивать завтраки и обеды по установленному городским правительством тарифом на питание.
Как известно, с начала 2022 года Смольный уже повысил цены на 8%. С 1 апреля тарифы вырастут еще на 14%, что существенно повлияет на расходы родителей. В связи с этим мамы и папы будут отдавать за завтраки для своих детей 87 рублей, за обеды до 131 рубля, а за комплексный обед цена вырастет до 218 рублей. К слову, общий рост за три месяца составил 22%.
Стоит отметить, что качество еды для учеников не улучшится. Ведь во время тендеров комбинаты сильно занижают стоимость своих предложений, чтобы получить больше выгодных контрактов. Снижение может доходить до 50%, что существенно влияет на качество приготовленной пищи. Благодаря демпингу расходы города на питание тоже уменьшаются. Однако ценны на блюда не падают.
По сути, разница за школьные завтраки и обеды просто исчезает. Вероятно, выделенные Бегловым 600 миллионов рублей тоже могут исчезнуть.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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