Московские инновации в сфере школьного питания игнорируют в Петербурге

Вчера, 21:59

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Московские инновации в сфере школьного питания игнорируют в Петербурге
Фото из открытых источников

Новый алгоритм позволит московским школам ещё тщательнее следить за питанием. Благодаря департаменту образования города, столовым больше не придётся выбрасывать тонны еды в мусор.

Нововведение состоит в том, что в конце дня работники будут взвешивать массу отходов. Если она превысит 50% от начальной массы всех блюд, то проблемные позиции уберут из меню. Это позволит усовершенствовать меню и повысить индекс съедаемости. Примечательно, что такая проблема встречается в учебных заведениях Москвы крайне редко. Ранее профильные органы дали детям и их родителям возможность выбирать наиболее интересные блюда из списка СанПиНа.

Ещё одна проблема – неэффективная организация. Например, за короткую перемену дети просто не успевают поесть, или промежуток между завтраками и обедами слишком маленький.

Подобные затруднения наблюдаются и в организации питания в школах Санкт-Петербурга. Однако аппарат Смольного не работает в этом направлении. 

Отметим, что на систематичность проблемы указывает опубликованный в сети ролик. В феврале одна из работниц столовой засняла на видео, как повара делают новые порции еды из объедков. Также на нежелание детей есть в пищеблоке влияет работа комбинатов. Они не могут правильно организовать работу, из-за чего завтраки подаются в дневное время, а обеды – после окончания уроков.

В школах Северной столицы ситуация не меняется на протяжении многих лет. Несмотря на это, чиновники Смольного игнорируют происходящее и не пытаются перенять опыт Москвы. В итоге частные комбинаты соцпита неэффективно расходуют миллиарды из бюджета города. Предприятия заботятся только о собственной выгоде, а качество блюд оставляет желать лучшего. При этом администрация Александра Беглова не хочет брать ситуацию под контроль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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