Педиатры Петербурга начали оказывать медпомощь детям из Донбасса

Вчера, 22:48

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Педиатры Петербурга начали оказывать медпомощь детям из Донбасса
Фото: tvzvezda.ru

Телеканал «Звезда» опубликовал материал, в котором показано спасение шестилетнего Дамира врачами-кардиохирургами из Санкт-Петербурга. Мальчика с пороком сердца из Горловки оперировал ведущий детский кардиохирург Андрей Нохрин.

Операция была микроинвазивной, что позволит маленькому пациенту восстановиться и вернуться к обычной жизни как можно быстрее – примерно через 6 месяцев. По словам Нохрина, это уже шестой или седьмой ребенок из Донбасса, которого спасли петербургские врачи. Мать Дамира рассказала, что собирается после реабилитации ребенка вернуться обратно в Горловку, так как там остались старшие дети под присмотром ее сестры. 

Санкт-Петербург уже давно работает с коллегами из ДНР и ЛНР, спасая детей из народных республик, которые отрезаны от квалифицированного лечения. Сотрудничество начало развиваться с тех пор, как Киев отказался принимать больных детей из Донбасса и Крыма, даже если они до этого долгое время проходили лечение именно на Украине. Медикам из данных локаций пришлось обратиться в Минздрав России и фонд «Доктора Лизы», чтобы дети смогли получить должный уход и лечение. 

Спасение жителей Донбасса и Украины происходит и в других регионах России. В Москве врачи спасли 2-летнего ребенка из Харькова, а в Белгороде – девочку 15 лет. Они пострадали от бомбардировок и обстрелов во время военных действий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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