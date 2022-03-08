Беженцы из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в Петербурге

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау заявил, что студенты-беженцы из народных республик Донбасса смогут продолжить обучение во всех филиалах учебного заведения. Речь в том числе идет и о северо-западном филиале академии в Санкт-Петербурге.

В ВУЗе уже сформирована комиссия, которая будет рассматривать заявки на обучение от студентов из ДНР и ЛНР.

«Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации», – отметил Мау.

Стоит отметить, что в Петербурге развернута большая общественная кампания по поддержке беженцев из ДНР и ЛНР, вынужденных покинуть свои дома из-за обострения военной обстановки. В Северной столице открыто два пункта по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса – на Большой Монетной, 30 и Конногвардейском бульваре, 4.

Посильную помощь оказывают и петербургские компании. Фонд «Время помогать» уже передал гуманитарную помощь для детей, приехавших из Донбасса в Курскую область.

Также сбор помощи проводят многие общественные и религиозные организации Северной столицы, а местные бизнесмены оказывают беженцам из ДНР и ЛНР поддержку в вопросе трудоустройства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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