Беженцы из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в Петербурге

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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау заявил, что студенты-беженцы из народных республик Донбасса смогут продолжить обучение во всех филиалах учебного заведения. Речь в том числе идет и о северо-западном филиале академии в Санкт-Петербурге.
В ВУЗе уже сформирована комиссия, которая будет рассматривать заявки на обучение от студентов из ДНР и ЛНР.
Стоит отметить, что в Петербурге развернута большая общественная кампания по поддержке беженцев из ДНР и ЛНР, вынужденных покинуть свои дома из-за обострения военной обстановки. В Северной столице открыто два пункта по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса – на Большой Монетной, 30 и Конногвардейском бульваре, 4.
Посильную помощь оказывают и петербургские компании. Фонд «Время помогать» уже передал гуманитарную помощь для детей, приехавших из Донбасса в Курскую область.
Также сбор помощи проводят многие общественные и религиозные организации Северной столицы, а местные бизнесмены оказывают беженцам из ДНР и ЛНР поддержку в вопросе трудоустройства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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