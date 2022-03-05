Представитель администрации губернатора Беглова не поддержал спецоперацию на Украине

Сегодня, 15:18

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Представитель администрации губернатора Беглова не поддержал спецоперацию на Украине
Фото: Министерство обороны РФ

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и «транспортный» вице-губернатор Петербурга Максим Соколов не стали открыто поддерживать действия российской армии в рамках специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава Русского музея Владимир Гусев прим этом однозначно одобрил соответствующее решение главы государства.

«Конечно поддерживаю. Я работаю в государственном предприятии и поддерживаю все, что делает наше государство», - ответил Гусев.

Вице-губернатор Северной столицы по транспорту Максим Соколов не стал комментировать действия ВС РФ на Украине. Как и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Между тем денацификацию и демилитаризацию Украины одобрили в обеих парламентских палатах РФ. Очевидно, в Петербурге мнения некоторых представителей администрации Беглова и деятелей культуры по этому вопросу разделяются. 

Напомним, о начале спецоперации на Украине заявили 24 февраля 2022 года. Согласно последним соцопросам, решение Владимира Путина поддержали более 70% россиян. В некоторых городах провели митинги и встречи, в других - организовали автопробеги и массовые тематические флешмобы, выражая поддержку нашей армии. Во многих регионах России для населения Луганской и Донецкой народных республик собирают и отправляют гуманитарную помощь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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