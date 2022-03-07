Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предпочитает быть пассивным в вопросах поддержки бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Такую позицию высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов.
На пресс-конференции в медиацентре группы «Патриот» лидер «Трудовой партии России» Вострецов сообщил, что Смольный игнорирует деструктивное влияние на информационную повестку вокруг миротворческой миссии. «Крикуны и негодяи» выходят на улицы Петербурга, чтобы сформировать негативное мнение вокруг политики российских властей.
По всей видимости Вострецов решил акцентировать внимание на том, что Беглов, будучи губернатором Санкт-Петербурга до сих пор не предпринял никаких действий в поддержку российских военных, защищающих население Донбасса от киевского гнета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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