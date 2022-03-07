Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам

Сегодня, 16:07

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Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам
Сергей Вострецов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предпочитает быть пассивным в вопросах поддержки бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Такую позицию высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

На пресс-конференции в медиацентре группы «Патриот» лидер «Трудовой партии России» Вострецов сообщил, что Смольный игнорирует деструктивное влияние на информационную повестку вокруг миротворческой миссии. «Крикуны и негодяи» выходят на улицы Петербурга, чтобы сформировать негативное мнение вокруг политики российских властей.

«Когда вокруг страны вороны сбились в кучу и пытаются этой ситуацией воспользоваться, чтобы добить государство, экономику. Сегодня на улице любая позитивная повестка проиграет, потому что крикуны и негодяи, они, конечно, перехватят эту улицу. Но не делать ничего нельзя, потому что мы видим вакуум, и я обратился к президенту, губернатору нашему. А у нас все ждут, знаете, какого-то пинка, какого-то сигнала. А где инициатива?», — задается вопросом политик.

По всей видимости Вострецов решил акцентировать внимание на том, что Беглов, будучи губернатором Санкт-Петербурга до сих пор не предпринял никаких действий в поддержку российских военных, защищающих население Донбасса от киевского гнета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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