Управление Беглова Петербургом сравнили с адом

Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге
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Эксперт утверждает, что градоначальник совершенно не умеет учиться на своих ошибках и адаптироваться под ситуацию. Он вспомнил, что зима 2018-2019 отметилась схожим снегоуборочным коллапсом. Тогда Беглов только принял пост главы региона и не смог в должной мере стабилизировать ситуацию. Сейчас уже 2022 год, а изменений как не было, так и нет.
Политолог удивлен, что за несколько лет никакого прогресса в Смольном не наблюдается. Скорее даже наоборот. Имидж градоначальника все ухудшается, а самого Беглова называют не иначе как БАД. В Северной столице аббревиатура давно обросла негативным контекстом, в том числе из-за схожести созвучия с «адом». По мнению эксперта, именно коммунальный ад сейчас и происходит в городе. А команда Беглова все так же не справляется, будто встречается с этим впервые.
За зимний сезон 2021-2022 Смольный уже успел провалить мусорную реформу, сорвать сроки окончания снегоуборочных работ, побить антирекорд по заболеваемости ковидом и занять первое место по неблагоприятным условиям для молодежи и малого и среднего бизнеса. Ко всему этому теперь прибавились ямы на дорогах, о которых говорил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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