Управление Беглова Петербургом сравнили с адом

Вчера, 19:39

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Управление Беглова Петербургом сравнили с адом
Фото: gov.spb.ru

Политолог Илья Шестериков проанализировал действия Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга.  

Эксперт утверждает, что градоначальник совершенно не умеет учиться на своих ошибках и адаптироваться под ситуацию. Он вспомнил, что зима 2018-2019 отметилась схожим снегоуборочным коллапсом. Тогда Беглов только принял пост главы региона и не смог в должной мере стабилизировать ситуацию. Сейчас уже 2022 год, а изменений как не было, так и нет. 

«За два с небольшим года управления городом Беглов сумел превратить вторую столицу в коммунальный ад. Ладно, что реформы буксуют, не получилось принять новый генплан, разные проблемы были. Но он начал свое управление городом с зимних проблем: не убирали снег и лед с улиц. Это было зимой 2018-2019 года. И прошло уже несколько лет. Где результат? А вот он — снег как не убирали, так и не убирают, не научились. К снегу прибавился мусор, потому что для проведения мусорной реформы ничего не сделали», - рассказал Шестериков.

Политолог удивлен, что за несколько лет никакого прогресса в Смольном не наблюдается. Скорее даже наоборот. Имидж градоначальника все ухудшается, а самого Беглова называют не иначе как БАД. В Северной столице аббревиатура давно обросла негативным контекстом, в том числе из-за схожести созвучия с «адом». По мнению эксперта, именно коммунальный ад сейчас и происходит в городе. А команда Беглова все так же не справляется, будто встречается с этим впервые. 

За зимний сезон 2021-2022 Смольный уже успел провалить мусорную реформу, сорвать сроки окончания снегоуборочных работ, побить антирекорд по заболеваемости ковидом и занять первое место по неблагоприятным условиям для молодежи и малого и среднего бизнеса. Ко всему этому теперь прибавились ямы на дорогах, о которых говорил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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