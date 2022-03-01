Поток жалоб на стихийные мусорные свалки в Петербурге не уменьшается

На сайте «Наш Санкт-Петербург» в статусе «на рассмотрении» находится почти две тысячи жалоб по поводу скопления отходов. Создание этого портала – инициатива администрации губернатора Беглова, однако именно она не в состоянии справиться с мусорным коллапсом.

По сообщениям жителей, мусор разбросан уже не только вокруг контейнерной площадки, но и под окнами домов.

Жалуются петербуржцы и на переполненные контейнеры, простаивающие в ожидании прибытия подрядчиков НЭО по несколько дней.

Проблемы с вывозом твердых бытовых отходов город на Неве стал ощущать с 1 января 2022 года – дня старта так называемой мусорной реформы Смольного. По оценкам экспертов, негативные тенденции исчезнут не скоро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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