Эколог Шевчук раскритиковал концепцию мусорной реформы в Петербурге от НЭО

Экологический эксперт Юрий Шевчук выступил с критикой в адрес мусорной концепции «Невского экологического оператора» (НЭО).

Аналитик отметил, что компания не включила в проект создание системы безотходной переработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Видимо, заказчики считали, что эту задачу решить невозможно, поэтому ее и не поставили», – уточнил Шевчук.

По словам эколога, специалистам лишь необходимо скопировать природный механизм переработки отходов и воссоздать его технологическим путем. Тогда мусор можно будет уничтожать за 1-2 года.

С 1 января 2022 года в Петербурге стартовала новая мусорная реформа губернатора Александра Беглова. В результате безответственной разработки проекта, городские дворы превратились в свалку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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