Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге

Сегодня, 11:44

0

Image 16+
Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге
Фото: kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Политолог Дмитрий Витушкин отреагировал на кадры встречи президента России Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По его словам, встреча, очевидно, состоялась не 1 марта, а гораздо раньше. Но кадры беседы решили опубликовать именно в первый весенний день. В этом есть некий символизм. 

"Федеральная власть просто демонстрирует, что раз «Беглов дожил до весны», то его снимать не будут, хотя такие слухи ходили на протяжении всей зимы, понятно в связи с чем", — заметил специалист. 

Вместе с тем Витушкин добавил, что на повестке встречи стояло множество вопросов. Однако наиболее острая проблема, касающаяся кризиса в работе коммунальных служб города, даже не поднималась, резюмировал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте все залило водой

Сегодня, 16:09

В Ленинградской области нашли бочку со сгоревшими останками местной жительницы

Сегодня, 14:39

Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге

Сегодня, 11:44

В Ленинградской области найдена уникальная икона

Сегодня, 11:14

Как изменится автомобильный рынок Санкт-Петербурга под воздействием санкций?

Вчера, 23:44

В автосалонах Санкт-Петербурга заканчиваются автомобили

Вчера, 21:19

Путин на встрече с Бегловым указал на системные проблемы Петербурга

Вчера, 17:23

Хакеры продолжают атаковать петербургские сайты

Вчера, 14:29

Иностранца, ограбившего петербургского стилиста, задержали в столице

Вчера, 13:24

Петербургу грозит провал реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Вчера, 13:16

Петербург рискует провалить реализацию нацпроекта по здравоохранению

Вчера, 08:13

Беглов снова занял последнее место в рейтинге губернаторов России

28-02-2022, 18:09

Петербургский пятиклассник попал в больницу с сотрясением мозга после ссоры во время прогулки

28-02-2022, 13:49

Житель Санкт-Петербурга получил ножевое ранение в грудь

28-02-2022, 11:34

Роспотребнадзор разъяснил жителям Санкт-Петербурга опасность риновирусов

28-02-2022, 11:34

Небо над Санкт-Петербургом посетили НЛО или сбой оборудования Flightradar?

28-02-2022, 11:09

Экс-заместитель руководителя Ленинградского Управления автодорог будут судить за мошенничество

27-02-2022, 22:24

Жители Петербурга все чаще жалуются на разрушение кровель зданий

27-02-2022, 16:09

Полицейские Ленинградской области закрыли очередную нарколабораторию

27-02-2022, 14:04

Команда Беглова вновь не смогла подготовить дороги Петербурга к весне

26-02-2022, 21:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам

Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам

28-02-2022, 13:04

0

Представители Национальной системы платежных карт объяснили, с какими ограничениями могут столкнуться россияне....

Подробнее
Военный эксперт Михайлов рассказал, сколько Россия будет держать ядерные силы в боевой готовности

Военный эксперт Михайлов рассказал, сколько Россия будет держать ядерные силы в боевой готовности

28-02-2022, 12:14

0

Вчера президент России Владимир Путин приказал перевести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого...

Подробнее
Шольц назвал события на Украине «войной Путина»

Шольц назвал события на Украине «войной Путина»

27-02-2022, 20:39

0

Олаф Шольц, выступая в бундестаге, назвал события в Украине «войной Путина», так как русский народ не хочет воевать. По...

Подробнее
Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге

Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге

Сегодня, 11:44

0

Политолог Дмитрий Витушкин отреагировал на кадры встречи президента России Владимира Путина с губернатором...

Подробнее
Петербургский пятиклассник попал в больницу с сотрясением мозга после ссоры во время прогулки

Петербургский пятиклассник попал в больницу с сотрясением мозга после ссоры во время прогулки

28-02-2022, 13:49

0

Накануне вечером в детскую клинику им. Раухфуса доставили одиннадцатилетнего школьника из Невского района Северной...

Подробнее
«Мы отдали свой кошелек противнику и пошли с ним драться». Экономист — о заморозке золотовалютных резервов ЦБ

«Мы отдали свой кошелек противнику и пошли с ним драться». Экономист — о заморозке золотовалютных резервов ЦБ

28-02-2022, 12:19

0

Финансовый аналитик Виталий Калугин прокомментировал блокировку золотовалютных резервов Центробанка России. По...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Курс доллара в Москве превысил отметку 100 рублей

Курс доллара в Москве превысил отметку 100 рублей

27-02-2022, 20:39

0

На фоне заявлений США и Евросоюза о планах заморозить резервы российского Центробанка резко упал курс российской...

Подробнее
Аналитик Беляев спрогнозировал постепенное укрепление рубля

Аналитик Беляев спрогнозировал постепенное укрепление рубля

28-02-2022, 12:59

0

Рубль будет постепенно укрепляться и через некоторое время вернется к курсу 75-76 рублей за доллар. Таким оптимистичным...

Подробнее
Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию

Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию

Вчера, 16:54

0

Граждан Российской Федерации, до сих пор не получивших пенсионную выплату за март, которые планируют её скоро получить,...

Подробнее
Путин на встрече с Бегловым указал на системные проблемы Петербурга

Путин на встрече с Бегловым указал на системные проблемы Петербурга

Вчера, 17:23

0

Президент России Владимир Путин намекнул губернатору Александру Беглову на неудовлетворительное качество госуправления...

Подробнее