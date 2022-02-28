Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге

Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам
Представители Национальной системы платежных карт объяснили, с какими ограничениями могут столкнуться россияне....Подробнее
Политолог Дмитрий Витушкин отреагировал на кадры встречи президента России Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
По его словам, встреча, очевидно, состоялась не 1 марта, а гораздо раньше. Но кадры беседы решили опубликовать именно в первый весенний день. В этом есть некий символизм.
Вместе с тем Витушкин добавил, что на повестке встречи стояло множество вопросов. Однако наиболее острая проблема, касающаяся кризиса в работе коммунальных служб города, даже не поднималась, резюмировал он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Представители Национальной системы платежных карт объяснили, с какими ограничениями могут столкнуться россияне....Подробнее
Вчера президент России Владимир Путин приказал перевести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого...Подробнее
Олаф Шольц, выступая в бундестаге, назвал события в Украине «войной Путина», так как русский народ не хочет воевать. По...Подробнее
Политолог Дмитрий Витушкин отреагировал на кадры встречи президента России Владимира Путина с губернатором...Подробнее
Накануне вечером в детскую клинику им. Раухфуса доставили одиннадцатилетнего школьника из Невского района Северной...Подробнее
Финансовый аналитик Виталий Калугин прокомментировал блокировку золотовалютных резервов Центробанка России. По...Подробнее
На фоне заявлений США и Евросоюза о планах заморозить резервы российского Центробанка резко упал курс российской...Подробнее
Рубль будет постепенно укрепляться и через некоторое время вернется к курсу 75-76 рублей за доллар. Таким оптимистичным...Подробнее
Граждан Российской Федерации, до сих пор не получивших пенсионную выплату за март, которые планируют её скоро получить,...Подробнее
Президент России Владимир Путин намекнул губернатору Александру Беглову на неудовлетворительное качество госуправления...Подробнее
Комментировать