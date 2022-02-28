Политолог Витушкин: на встрече с Путиным Беглов ни слова не сказал про коммунальный кризис в Петербурге

Политолог Дмитрий Витушкин отреагировал на кадры встречи президента России Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По его словам, встреча, очевидно, состоялась не 1 марта, а гораздо раньше. Но кадры беседы решили опубликовать именно в первый весенний день. В этом есть некий символизм.

"Федеральная власть просто демонстрирует, что раз «Беглов дожил до весны», то его снимать не будут, хотя такие слухи ходили на протяжении всей зимы, понятно в связи с чем", — заметил специалист.

Вместе с тем Витушкин добавил, что на повестке встречи стояло множество вопросов. Однако наиболее острая проблема, касающаяся кризиса в работе коммунальных служб города, даже не поднималась, резюмировал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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