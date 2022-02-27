Путин на встрече с Бегловым указал на системные проблемы Петербурга

Президент России Владимир Путин намекнул губернатору Александру Беглову на неудовлетворительное качество госуправления в Петербурге и системные проблемы. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Москве.

Путин и Беглов подняли на обсуждение вопросы здравоохранения, строительства и развития транспортного парка в Северной столице. Тему коммунального кризиса президент и губернатор не стали публично затрагивать. Но на замену «публичной порке» пришли завуалированные «уколы» со стороны Путина.

«Есть и другие вопросы – сейчас не буду их перечислять: Вы знаете это лучше, чем я. Мы не так давно с Вами непублично, что называется не под камерами, встречались, Вы мне об этом все рассказывали», – говорит глава РФ.

Непрофессиональное управление Беглова действительно привело к многочисленным системным кризисам в Петербурге, о которых стало известно на федеральном уровне. Несвоевременность принятых губернатором мер и его некомплектность привели к снежному коллапсу, провалу мусорной реформы, ухудшению состояния объектов культурного наследия и другим серьезным последствиям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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