Путин на встрече с Бегловым указал на системные проблемы Петербурга

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Президент России Владимир Путин намекнул губернатору Александру Беглову на неудовлетворительное качество госуправления в Петербурге и системные проблемы. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Москве.
Путин и Беглов подняли на обсуждение вопросы здравоохранения, строительства и развития транспортного парка в Северной столице. Тему коммунального кризиса президент и губернатор не стали публично затрагивать. Но на замену «публичной порке» пришли завуалированные «уколы» со стороны Путина.
Непрофессиональное управление Беглова действительно привело к многочисленным системным кризисам в Петербурге, о которых стало известно на федеральном уровне. Несвоевременность принятых губернатором мер и его некомплектность привели к снежному коллапсу, провалу мусорной реформы, ухудшению состояния объектов культурного наследия и другим серьезным последствиям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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