Петербургу грозит провал реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Президент России Владимир Путин поручил регионам до 2024 года реализовать национальный проект «Здравоохранение». Однако, вероятнее всего, за два года властям Петербурга вряд ли удастся это сделать. На это есть несколько причин.

Программа нацпроекта достаточно обширная. В нее включены множество направлений, одно из которых — борьба с онкозаболеваниями. В Петербурге на данный момент статистика заболеваемости не особо утешительная, и число пациентов с таким диагнозом только растет. В 2020 году было зарегистрировано 18 423 онкобольных, а в 2021-ом эта цифра увеличилась до 21 426. Кроме того, намеченный план по лечению и обследованию таких пациентов тоже был провален: город смог выполнить задуманное только на 63,2% из намеченных 66.

В борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями Петербург тоже пока не достигает поставленных целей. Смерти от инфаркта миокарда сократились до 17,6%, а по плану этот показатель должен был уменьшится до 11,7%.

Повысить другие показатели национального проекта в медицинской сфере администрации Александра Беглова тоже пока не очень удается. А с учетом последних событий, когда медики во время пандемии часто перерабатывали и не получали за это доплат. Многие врачи находятся на грани увольнения . Обеспечить, как планировалось, медучреждения квалифицированными кадрами на 82,7% не получилось. На 2021 год этот показатель достиг уровня 70%.

Еще один вектор госпрограммы — «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Однако система электронных больничных в разгар распространения последней волны омикрона работала с перебоями.

Все перечисленные факты указывают на то, что команда губернатора Беглова уже сейчас не достигает поставленных целей по улучшению здоровья и благополучия горожан. Поэтому горожане сомневаются, удастся ли чиновникам Смольного реализовать проект, предложенный российским президентом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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