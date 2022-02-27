Петербург рискует провалить реализацию нацпроекта по здравоохранению

На данный момент в России реализуется национальный проект «Здравоохранение». До 2024 года главам регионов необходимо существенно улучшить качество медицины в вверенных им субъектах, однако из-за многих профильных проблем чиновники Смольного могут провалить эту инициативу.

Одной из наиболее важных программ проекта является борьба с онкологическими заболеваниями. Количество больных существенно увеличилось. Так, в 2020 их в Петербурге было 18 423 человека, а в 2021 – 21 426. План по наблюдению за онкобольными не выполнен. Необходимо реализовать его на 66%, однако в Северной столице этот показатель равен 63,2%.

В проекте также заложена борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Летальность необходимо снизить до 11,7%. На данный момент в Северной столице этот показатель составляет 17,6%.

Стоит отметить и еще одно направление – «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Результаты работы Смольного в этом секторе петербуржцы могли наблюдать во время распространения штамма «омикрон» в январе-феврале 2022 года. Команда Александра Беглова ввела электронные больничные, однако система не выдерживала нагрузку. Как полагают СМИ, причиной этому стала нехватка специалистов.

Недостаточное количество кадров наблюдается в поликлиниках. В соответствии с программой «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», укомплектовать больницы необходимо на 82,7%. По итогам 2021 года медучреждения Петербурга укомплектованы только на 70%. Учитывая тенденцию врачей увольняться из-за переработок, ситуация может только усугубиться.

Таким образом, администрация Александра Беглова пока что не смогла реализовать ни один из пунктов национального проекта. Не исключено, что до 2024 года Северная столица не сможет добиться нужных показателей, а «отставание» в этих показателях негативно скажется на здоровье и благополучии граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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