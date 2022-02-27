Беглов снова занял последнее место в рейтинге губернаторов России

Сбербанк сделал заявление о возможности изъятия вкладов граждан
Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства...Подробнее
Новое исследование, опубликованное Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященную позициям губернаторов. Петербургский градоначальник Александр Беглов занял в нем всего лишь двенадцатую строчку, как и год назад.
Эксперты связывают стагнацию рейтинга губернатора с отсутствием системности в решении проблем Северной столицы, а также с мусорным и транспортным коллапсом.
Ни с одним из вызовов губернатору справиться не удалось, заявляют авторы исследования. Беглов снова не смог разобраться со снегоуборочной кампанией, а предстоящая транспортная реформа внушает горожанам лишь тревогу.
Холдинг «Минченко Консалтинг» присудил петербургскому градоначальнику лишь 15 баллов, отнеся его к «желтой зоне». Беглов в шатком положении, отметило агентство.
О низкой поддержке Беглова свидетельствует и опрос, проведенный телеграм-каналом «True Питер». Так, градоначальника на следующих выборах готово поддержать лишь 2% респондентов. Жителей Северной столицы возмутила неспособность Беглова справиться с «мусорной» и «снежной» проблемой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства...Подробнее
Власти Украины отказались от прямого переговорного процесса с российской стороной, тем самым только усугубив свое...Подробнее
В НАТО заявили, что «худший кошмар» для Владимира Путина вот-вот начнется. Альянс обещает дополнительно направить сотни...Подробнее
Не менее 28 стран, как членов, так и не участников военного блока НАТО, приняли решение отправить в Украину различное...Подробнее
Накануне полицейскими Ленинградской области в домах двух жителей Сланцевского района были обнаружены частные оружейные...Подробнее
Финансово-экономические аналитики Центробанка Российской Федерации сообщили о том, какая участь постигнет вклады в...Подробнее
Пришедшая на место обанкроченного «Метростроя» компания «Метрострой Северной столицы» замалчивает несчастные случаи на...Подробнее
Вчера президент России Владимир Путин приказал перевести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого...Подробнее
Горожане активно жалуются на многочисленные повреждения крыш своих домов – таков результат халатности петербургских...Подробнее
Представители Национальной системы платежных карт объяснили, с какими ограничениями могут столкнуться россияне....Подробнее
Комментировать