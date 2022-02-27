Беглов снова занял последнее место в рейтинге губернаторов России

Вчера, 18:09

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Беглов снова занял последнее место в рейтинге губернаторов России
Фото: gov.spb.ru

Новое исследование, опубликованное Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященную позициям губернаторов. Петербургский градоначальник Александр Беглов занял в нем всего лишь двенадцатую строчку, как и год назад. 

Эксперты связывают стагнацию рейтинга губернатора с отсутствием системности в решении проблем Северной столицы, а также с мусорным и транспортным коллапсом.

Ни с одним из вызовов губернатору справиться не удалось, заявляют авторы исследования. Беглов снова не смог разобраться со снегоуборочной кампанией, а предстоящая транспортная реформа внушает горожанам лишь тревогу. 

Холдинг «Минченко Консалтинг» присудил петербургскому градоначальнику лишь 15 баллов, отнеся его к «желтой зоне». Беглов в шатком положении, отметило агентство.

О низкой поддержке Беглова свидетельствует и опрос, проведенный телеграм-каналом «True Питер». Так, градоначальника на следующих выборах готово поддержать лишь 2% респондентов. Жителей Северной столицы возмутила неспособность Беглова справиться с «мусорной» и «снежной» проблемой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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