Жители Петербурга все чаще жалуются на разрушение кровель зданий

Сбербанк сделал заявление о возможности изъятия вкладов граждан
Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства...Подробнее
Горожане активно жалуются на многочисленные повреждения крыш своих домов – таков результат халатности петербургских коммунальщиков, которыми должна руководить администрация губернатора Александра Беглова.
К настоящему моменту на портале «Наш Санкт-Петербург» зафиксировано более 2100 таких обращений, еще 12 проходят модерацию. Петербуржцы тщетно пытаются обратить внимание чиновников Смольного на эту проблему.
Крыши требуют ремонта из-за неубранного снега и льда, а также вследствие того, что для проведения верхолазных работ по очистке кровли нанимали непрофессионалов.
Жительница дома № 19 лит. А по бульвару Новаторов в Кировском районе Северной столицы на портале «Наш Санкт-Петербург» обратила внимание на протекающую кровлю в подъезде № 4. Женщина отмечает, что из-за дефекта постепенно разрушается одна из несущих стен здания.
Эта же проблема и у дома № 6, корпус 1 по аллее Котельникова в Приморском районе Петербурга, о чем также сообщила одна из жительниц. Из-за систематического протекания крыши у нее в квартире много раз пропадало электричество. Не хотелось бы короткого замыкания, высказывает свои опасения женщина.
Одна из жительниц дома № 56 лит. А по Кондратьевскому проспекту в Калининском районе Петербурга отмечает, что листы кровли при порывах ветра могут упасть и привести к самым негативным последствиям.
Отвратительная уборка снега и наледи с крыш нынешней зимой привела к повреждениям кровельного покрытия тысяч жилых домов по всей Северной столице.
Халатность администрации Беглова приводит к человеческим жертвам и травмам.
Так, 11 февраля на Большом проспекте Петроградской Стороны на двухлетнюю девочку с ее мамой обрушилась льдина с кровли дома № 33. Малышка была госпитализирована в детскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясение мозга. По счастливой случайности ее мама отделалась лишь незначительными травмами.
Смольный полностью самоустранился от решения городских проблем. Помимо крыш, в городе в ужасном состоянии пребывают дороги. Не решена мусорная проблема, ради чего затевалась так называемая мусорная реформа. Зимой Петербург оказался в транспортном коллапсе из-за несвоевременной уборки снега.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Многие российские граждане испугались за свои сбережения и ринулись к банкоматам. Люди опасаются того, что их средства...Подробнее
Ситуация с Украиной спровоцировала проблемы в США и привела к расколу между правящими силами. Санкции, которые ввели...Подробнее
Экс-министр Великобритании Дэвис считает, что нужно бомбить с воздуха танки ВС РФ. «Хотим мы этого или нет, но Путин...Подробнее
В отношении ряда российских банков введены санкции Великобританией и США. Под самые жесткие ограничения попали ВТБ, «ФК...Подробнее
Власти Украины отказались от прямого переговорного процесса с российской стороной, тем самым только усугубив свое...Подробнее
Финляндия сделала заявление о желании вступить в Альянс. Военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал...Подробнее
Посол Соединенных Штатов в Польше Марк Бжезинский (сын русофоба Збигнева Бжезинского, работавшего в США на развал СССР)...Подробнее
Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о том, что Европа стоит на пороге большой...Подробнее
Отсутствие обильных осадков в Санкт-Петербурге никак не влияет на количество жалоб горожан, которые продолжают...Подробнее
Штормовой циклон «Глэдис» усугубит снежный коллапс в Петербурге из-за неспособности коммунальных служб эффективно...Подробнее
Комментировать