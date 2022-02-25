Жители Петербурга все чаще жалуются на разрушение кровель зданий

Горожане активно жалуются на многочисленные повреждения крыш своих домов – таков результат халатности петербургских коммунальщиков, которыми должна руководить администрация губернатора Александра Беглова.

К настоящему моменту на портале «Наш Санкт-Петербург» зафиксировано более 2100 таких обращений, еще 12 проходят модерацию. Петербуржцы тщетно пытаются обратить внимание чиновников Смольного на эту проблему.

Крыши требуют ремонта из-за неубранного снега и льда, а также вследствие того, что для проведения верхолазных работ по очистке кровли нанимали непрофессионалов.

Жительница дома № 19 лит. А по бульвару Новаторов в Кировском районе Северной столицы на портале «Наш Санкт-Петербург» обратила внимание на протекающую кровлю в подъезде № 4. Женщина отмечает, что из-за дефекта постепенно разрушается одна из несущих стен здания.

Эта же проблема и у дома № 6, корпус 1 по аллее Котельникова в Приморском районе Петербурга, о чем также сообщила одна из жительниц. Из-за систематического протекания крыши у нее в квартире много раз пропадало электричество. Не хотелось бы короткого замыкания, высказывает свои опасения женщина.

Одна из жительниц дома № 56 лит. А по Кондратьевскому проспекту в Калининском районе Петербурга отмечает, что листы кровли при порывах ветра могут упасть и привести к самым негативным последствиям.

Отвратительная уборка снега и наледи с крыш нынешней зимой привела к повреждениям кровельного покрытия тысяч жилых домов по всей Северной столице.

Халатность администрации Беглова приводит к человеческим жертвам и травмам.

Так, 11 февраля на Большом проспекте Петроградской Стороны на двухлетнюю девочку с ее мамой обрушилась льдина с кровли дома № 33. Малышка была госпитализирована в детскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясение мозга. По счастливой случайности ее мама отделалась лишь незначительными травмами.

Смольный полностью самоустранился от решения городских проблем. Помимо крыш, в городе в ужасном состоянии пребывают дороги. Не решена мусорная проблема, ради чего затевалась так называемая мусорная реформа. Зимой Петербург оказался в транспортном коллапсе из-за несвоевременной уборки снега.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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