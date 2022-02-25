Команда Беглова вновь не смогла подготовить дороги Петербурга к весне

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Петербуржцы продолжают жаловаться на состояние дорог, которое с приходом оттепели ухудшается. По мнению горожан, дорожные службы проводят лишь косметический ремонт, из-за чего проблема не исчезает, а лишь маскируется.
Так, дороги на Ситцевой улице Приморского района уже четвертый год требуют капитального ремонта. В 2021 году работы провели, однако ямы появились снова.
Жители Московского и Калининского районов также публикуют фото с выбоинами и трещинами в асфальте.
Проезжая часть вдоль домов 7 и 5 по Дунайскому проспекту разбита. Ям больше, чем на фото. Просьба отремонтировать», - пишут на портале «Наш Санкт-Петербург».
На улице Центральная в поселке Детскосельском автолюбители столкнулись со схожей проблемой, заставляющей объезжать опасную зону.
Эксперты сравнивают качество дорог Москвы и Петербурга. Они подмечают, что столица при своей площади умудряется справляться с дорожными проблемами намного лучше, о чем свидетельствует статистика.
Жители Северной столицы, устав ждать действий Смольного и Беглова, начали сами бороться с ямами на дорогах, как это произошло на Гжатской.
Фото: gorod.gov.spb.ru
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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