Новая компания «МСС» с начала своего существования прославилась несколькими несчастными случаями

Пришедшая на место обанкроченного «Метростроя» компания «Метрострой Северной столицы» замалчивает несчастные случаи на производстве. Только на станции «Путиловской» в ходе работ произошло минимум три происшествия с жертвами и травмированными.

Компания «МСС» смогла признать только гибель проходчика Дмитрия Яроша. Такой случай просто не смогли замолчать. При этом остальные три происшествия на «коричневой ветке» предприятие продолжает скрывать.

15 февраля с высоты восьми метров сорвался проходчик и после этого в «МСС» начались проверки правоохранителей. Позже стало известно о других ЧП. В ходе работ по укладке сорвало болты, которые отлетели в сотрудника. Он отделался травмами.

Работники обанкроченного властями Санкт-Петербурга «Метростроя» рассказали, что в конце января еще одной жертвой нового «МСС» стал Владимир Дмитриев. От полученных травм он скончался в больнице. Простились с ним 16 февраля. При этом компания заявила, что сотрудник умер от вируса.

Сами же сотрудники «Метростроя» сообщили, что на новом предприятии не соблюдается ни организация труда, ни техника безопасности. Этого там просто нет.

«Мой брат умер не от ковида, а от полученных травм в «МСС». Конечно, предприятие пытается не оглашать наш случай, но заведено уголовное дело, и мы ждём правосудия», –написала родственница погибшего метростроевца Анна Васильева.

Родственники погибшего пообещали, что позже расскажут о возбуждении уголовного дела по факту гибели человека. Руководство «МСС» угрожает рабочим увольнением, если они будут рассказывать о происшествиях. Получается, что компания не решает вопросы охраны труда и выводы никто не делает.

Важно отметить, что ранее работами по строительству метро занималась компания «Метрострой», а Смольный стал разрушать его еще при правлении Полтавченко. Полностью уничтожили предприятие уже при губернаторе Александре Беглове, искусственно обанкротив предприятие и создав ручной «Метрострой Северной столицы».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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