Штормовой циклон «Глэдис» усугубит снежный коллапс в Петербурге из-за неспособности коммунальных служб эффективно справляться с последствиями колебаний погоды в городе.

Согласно прогнозам синоптиков, 25 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет держаться на уровне плюс 2-4 градусов, поэтому в субботу на дорогах ожидается гололедица.

Коммунальные службы Северной столицы не смогли оперативно очистить город от последствий снегопадов, заморозков и потеплений из-за нехватки спецтехники и рабочей силы. Поэтому на протяжении трех месяцев петербуржцам приходится терпеть грязные сугробы и наледь. Чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым не предпринимают никаких решительных мер, чтобы улучшить жизнь горожан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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