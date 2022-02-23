Синоптики предупредили жителей Петербурга об усилении гололедицы из-за штормового циклона «Глэдис»

Сегодня, 14:17

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Синоптики предупредили жителей Петербурга об усилении гололедицы из-за штормового циклона «Глэдис»
Фото из открытых источников

Штормовой циклон «Глэдис» усугубит снежный коллапс в Петербурге из-за неспособности коммунальных служб эффективно справляться с последствиями колебаний погоды в городе.

Согласно прогнозам синоптиков, 25 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет держаться на уровне плюс 2-4 градусов, поэтому в субботу на дорогах ожидается гололедица. 

Коммунальные службы Северной столицы не смогли оперативно очистить город от последствий снегопадов, заморозков и потеплений из-за нехватки спецтехники и рабочей силы. Поэтому на протяжении трех месяцев петербуржцам приходится терпеть грязные сугробы и наледь. Чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым не предпринимают никаких решительных мер, чтобы улучшить жизнь горожан.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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