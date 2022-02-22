Жители Петербурга жалуются на усугубление ситуации из-за снежного коллапса

Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны
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Отсутствие обильных осадков в Санкт-Петербурге никак не влияет на количество жалоб горожан, которые продолжают критиковать коммунальщиков. Пенсионеры сообщают, что падают на обледеневших тротуарах из-за отсутствия хотя бы минимальной обработки песком или солью.
Больше всего из-за бездействия Смольного под руководством губернатора Александра Беглова страдают пенсионеры, блокадники, инвалиды и матери с малолетними детьми, которые вынуждены пользоваться колясками.
Жители Петербурга в течение всей зимы жалуются в соцсетях, что Смольный не может наладить работу Комблага. По словам горожан, в некоторых районах сугробы достигают уровня окон на первом этаже, но ликвидацией снежных масс никто не занимается, ситуация только усугубляется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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