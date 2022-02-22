Жители Петербурга жалуются на усугубление ситуации из-за снежного коллапса

Отсутствие обильных осадков в Санкт-Петербурге никак не влияет на количество жалоб горожан, которые продолжают критиковать коммунальщиков. Пенсионеры сообщают, что падают на обледеневших тротуарах из-за отсутствия хотя бы минимальной обработки песком или солью.

Больше всего из-за бездействия Смольного под руководством губернатора Александра Беглова страдают пенсионеры, блокадники, инвалиды и матери с малолетними детьми, которые вынуждены пользоваться колясками.

«Заледеневшая опасная зона склона выхода на тротуар, не чистится и от льда уже несколько недель. Не сыпят песок, пожилые люди падают», — сообщает Ирина П. в своей жалобе.

Жители Петербурга в течение всей зимы жалуются в соцсетях, что Смольный не может наладить работу Комблага. По словам горожан, в некоторых районах сугробы достигают уровня окон на первом этаже, но ликвидацией снежных масс никто не занимается, ситуация только усугубляется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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