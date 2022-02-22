Смольный опоздал с организацией гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны
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Сразу 24 отделения партии «Единая Россия» начали оперативно собирать гуманитарную помощь для эвакуированных граждан Донбасса. При этом петербургские власти не торопились принимать участие в акции.
Смольный под руководством губернатора Александра Беглова медленно начал собирать коробки с продуктами после заявления Андрея Турчака.
Губернатор Александр Беглов, судя по всему, не смог договориться с санаториями о размещении беженцев. По этой причине город пока не принимает нуждающихся в убежище людей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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