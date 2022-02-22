Смольный опоздал с организацией гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Сразу 24 отделения партии «Единая Россия» начали оперативно собирать гуманитарную помощь для эвакуированных граждан Донбасса. При этом петербургские власти не торопились принимать участие в акции.

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова медленно начал собирать коробки с продуктами после заявления Андрея Турчака.

«География регионов должна расширяться», — отметил секретарь генсовета партии «Единая России» Андрей Турчак.

Губернатор Александр Беглов, судя по всему, не смог договориться с санаториями о размещении беженцев. По этой причине город пока не принимает нуждающихся в убежище людей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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