Глава общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева объяснила, каким образом в Северной столице уничтожают объекты культурного наследия – в городе целенаправленно не препятствуют разрушению бывших заводов, имеющих историческую ценность.

Эксперт акцентировала внимание на том, что Петербург остается одним из тех немногих городов, где сохранились целые архитектурные ансамбли. Однако в последнее время прослеживается тенденция к их уничтожению.

«Хотя сейчас их старательно уничтожают, на том же Кондратьевском проспекте, уничтожают станкостроительный завод, этот завод был законсервирован в годы блокады, ранее там делали станки», - привела пример Малышева в комментарии News of Russia.

Кроме того, общественница назвала несколько заводов, которые в Петербурге уничтожают целенаправленно.

«"Красный Выборжец", завод "Арсенал", у нас готовы уничтожить "Красный треугольник", готовы снести фабрику "Скороход", они сносят все подряд. Их ничего не волнует кроме сиюминутной прибыли и земли, которая очень дорогая», - рассказала председатель «Охтинской дуги».

Напомним, из-за безразличия губернатора Александра Беглова объекты ОКН находятся в упадке. Ранее фасад одного из зданий бывшего завода «Красный треугольник» обрушился, обломки разлетелись на 150 метров и задели женщину. Медики уже оказали ей необходимую помощь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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