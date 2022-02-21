«Старательно уничтожают»: Малышева рассказала о разрушенных ОКН в Петербурге

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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Глава общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева объяснила, каким образом в Северной столице уничтожают объекты культурного наследия – в городе целенаправленно не препятствуют разрушению бывших заводов, имеющих историческую ценность.
Эксперт акцентировала внимание на том, что Петербург остается одним из тех немногих городов, где сохранились целые архитектурные ансамбли. Однако в последнее время прослеживается тенденция к их уничтожению.
Кроме того, общественница назвала несколько заводов, которые в Петербурге уничтожают целенаправленно.
Напомним, из-за безразличия губернатора Александра Беглова объекты ОКН находятся в упадке. Ранее фасад одного из зданий бывшего завода «Красный треугольник» обрушился, обломки разлетелись на 150 метров и задели женщину. Медики уже оказали ей необходимую помощь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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