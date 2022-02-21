В Петербурге спортивных площадок в четыре раза меньше нормы

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Петербург нуждается как минимум в 10 тысячах спортивных площадок. В настоящее время, согласно официальным данным, их в городе насчитывают около 2727 единиц.
Смольный заявил, что в Северной столице 48,6% жителей систематически занимаются спортом. Однако в это число вошли и школьные занятия физкультурой. Также по данным чиновников, в городе находятся множество спортклубов и катков. Только Беглов решил замолчать, что все они попадают под ограничительные меры, а "дворовые" находятся в неудовлетворительном состоянии.
Это в очередной раз доказывает, что Смольный маскирует реальное ужасающее положение дел для "успешных" отчетов. По факту, петербургские спортсмены уже давно не видят никакой поддержки со стороны губернатора.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...Подробнее
Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут...Подробнее
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...Подробнее
Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет...Подробнее
Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...Подробнее
Служащие ПФР сообщили о том, в какие сроки будет перечислен важный платёж гражданам Российской Федерации. Упомянутые...Подробнее
Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...Подробнее
По словам подруги он любит детей и домашних питомцев, очень добрый и мечтает о создании семьи. По подозрению в убийстве...Подробнее
Многочисленным жителям Российской Федерации предоставили реальную возможность получить новую выплату денежных средств...Подробнее
Комментировать