В Петербурге спортивных площадок в четыре раза меньше нормы

Сегодня, 19:09

0

Image 16+
В Петербурге спортивных площадок в четыре раза меньше нормы
Фото: gov.spb.ru

Петербург нуждается как минимум в 10 тысячах спортивных площадок. В настоящее время, согласно официальным данным, их в городе насчитывают около 2727 единиц.

Смольный заявил, что в Северной столице 48,6% жителей систематически занимаются спортом. Однако в это число вошли и школьные занятия физкультурой. Также по данным чиновников, в городе находятся множество спортклубов и катков. Только Беглов решил замолчать, что все они попадают под ограничительные меры, а "дворовые" находятся в неудовлетворительном состоянии.

Это в очередной раз доказывает, что Смольный маскирует реальное ужасающее положение дел для "успешных" отчетов. По факту, петербургские спортсмены уже давно не видят никакой поддержки со стороны губернатора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге спортивных площадок в четыре раза меньше нормы

Сегодня, 19:09

Уволен руководитель Приморского УМВД Санкт-Петербурга

Сегодня, 18:34

Смольный пожалел денег на комфорт детей

Сегодня, 16:58

Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны

Сегодня, 15:02

Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Сегодня, 12:47

Житель Петербурга набросился с ножом на отца, после чего спрыгнул с балкона

Сегодня, 12:24

В Санкт-Петербурге автомобиль провалился в яму с кипятком

Сегодня, 08:24

Градоначальник Санкт-Петербурга продолжит смягчать антиковидные меры

Вчера, 21:29

Петербург снова обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом

Вчера, 19:47

Ошибки Смольного привели к острой нехватке детсадов в Петербурге

Вчера, 16:49

Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

Вчера, 15:43

Беглов не постеснялся присвоить заслуги Москвы в обновлении Кронштадта

Вчера, 14:17

«Прощай, оружие!»: петербургские полицейские задержали автолюбителей, деливших парковку с помощью пистолета и ножа

Вчера, 13:29

Смольный решил ослабить антиковидные меры при высокой смертности

21-02-2022, 21:11

Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

21-02-2022, 19:21

Противоречивые данные от Смольного по уборке снега подтвердили мнение петербуржцев о подтасовке статистки

21-02-2022, 15:47

В одной из школ Санкт-Петербурге на перемене школьник сломал позвоночник

21-02-2022, 14:59

В Смольном закупят для дворников Петербурга неэффективные «Ледоколы» – устройство не прошло тест активистов

21-02-2022, 14:41

Сотрудницу петербургского лицея заподозрили в избиении учащегося

21-02-2022, 13:39

Появилась личная информация о человеке, которого подозревают в убийстве продавца секс-шопа в Санкт-Петербурге

21-02-2022, 08:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

21-02-2022, 14:04

0

О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...

Подробнее
По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

21-02-2022, 23:19

0

Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...

Подробнее
Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Сегодня, 00:19

0

Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут...

Подробнее
Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

Вчера, 11:34

0

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...

Подробнее
Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Сегодня, 12:47

0

Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет...

Подробнее
Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

21-02-2022, 19:21

0

Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Неработающие граждане в России получат на карту по 8 тыс. рублей от ПФР 3 марта 2022 года

Неработающие граждане в России получат на карту по 8 тыс. рублей от ПФР 3 марта 2022 года

21-02-2022, 22:29

0

Служащие ПФР сообщили о том, в какие сроки будет перечислен важный платёж гражданам Российской Федерации. Упомянутые...

Подробнее
Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

Вчера, 15:43

0

Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...

Подробнее
Появилась личная информация о человеке, которого подозревают в убийстве продавца секс-шопа в Санкт-Петербурге

Появилась личная информация о человеке, которого подозревают в убийстве продавца секс-шопа в Санкт-Петербурге

21-02-2022, 08:24

0

По словам подруги он любит детей и домашних питомцев, очень добрый и мечтает о создании семьи. По подозрению в убийстве...

Подробнее
Деньги придут на карту: кто 22-23 февраля получит по 1122 рубля

Деньги придут на карту: кто 22-23 февраля получит по 1122 рубля

21-02-2022, 15:19

0

Многочисленным жителям Российской Федерации предоставили реальную возможность получить новую выплату денежных средств...

Подробнее