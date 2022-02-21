В Петербурге спортивных площадок в четыре раза меньше нормы

Петербург нуждается как минимум в 10 тысячах спортивных площадок. В настоящее время, согласно официальным данным, их в городе насчитывают около 2727 единиц.

Смольный заявил, что в Северной столице 48,6% жителей систематически занимаются спортом. Однако в это число вошли и школьные занятия физкультурой. Также по данным чиновников, в городе находятся множество спортклубов и катков. Только Беглов решил замолчать, что все они попадают под ограничительные меры, а "дворовые" находятся в неудовлетворительном состоянии.

Это в очередной раз доказывает, что Смольный маскирует реальное ужасающее положение дел для "успешных" отчетов. По факту, петербургские спортсмены уже давно не видят никакой поддержки со стороны губернатора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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