Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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Если бы Москва не приняла участие, то подростки могли бы остаться без питания и проживания.
Чиновники решили не искать деньги для обеспечения питания детей в академической гимназии Фадеева СпбГУ. В этой школе занимаются одарённые дети и нагрузка здесь больше, чем в обычных учреждениях.
По сообщению пресс-службы Смольного, городского бюджета не хватает для обеспечения учеников питанием и жильём. На помощь пришёл федеральный центр.
Тут Беглов говорит правду. Северная столица развивается только при помощи Москвы. Зато в тех местах, где свою руку прикладывают чиновники – всё рушится. Кроме этого, Смольный решил нагло приписать себя к достижениям федерального центра. Чиновники прикинулись, что имеют отношение к масштабной модернизации района.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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