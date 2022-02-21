Смольный пожалел денег на комфорт детей

Если бы Москва не приняла участие, то подростки могли бы остаться без питания и проживания.

Чиновники решили не искать деньги для обеспечения питания детей в академической гимназии Фадеева СпбГУ. В этой школе занимаются одарённые дети и нагрузка здесь больше, чем в обычных учреждениях.

По сообщению пресс-службы Смольного, городского бюджета не хватает для обеспечения учеников питанием и жильём. На помощь пришёл федеральный центр.

«Федеральный центр помогает городу не только в сфере науки и образования. Инфраструктурные и транспортные проекты также получают поддержку. Финансирование выделяется на строительство дорог, модернизацию городского пассажирского транспорта», - сказал губернатор Александр Беглов.

Тут Беглов говорит правду. Северная столица развивается только при помощи Москвы. Зато в тех местах, где свою руку прикладывают чиновники – всё рушится. Кроме этого, Смольный решил нагло приписать себя к достижениям федерального центра. Чиновники прикинулись , что имеют отношение к масштабной модернизации района.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700