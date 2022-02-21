Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны

Власти Петербурга сообщили новость о запуске нового сервиса, позволяющего горожанам контролировать работу коммунальных служб. Губернатор Александр Беглов стал инициатором этой идеи, которая должна сделать проверку качества работы коммунальщиков более прозрачной и понятной.

«В разделе можно увидеть данные по обращениям жителей, касающиеся качества зимней уборки: на странице публикуются сведения о жалобах, поступивших на портал «Наш Санкт-Петербург» из каждого района, и обозначена тематика обращений. Публикуется информация об объеме вывезенного с городских улиц снега, а также о технике, которая задействована в уборке», — сказано в сообщении.

Петербуржцы скептически отнеслись к новости. В комментариях к записи отмечается, что портал был бы полезен месяца три назад, но никак не за неделю до начала первого весеннего месяца.

Еще одна претензия – к неудобному функционалу сервиса. Многим пользователям тяжело понять цифровые значения, показанные на сайте. По их мнению, это никак не помогает узнать ситуацию в городе и как-то оценить прогресс работников ЖКС.

Горожане заявляют, что более наглядной альтернативой сайту является обычная прогулка по городу, которая куда четче покажет успехи в очистке дорог от снега и льда.

Пользователи соцсети сходятся во мнении, что портал был создан в первую очередь для самих чиновников, чтобы они могли отчитаться о проделанной работе и сымитировать бурную деятельность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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