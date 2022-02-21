Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет недовольство действиями Смольного. В городе все также не убирается снег, не вывозится мусор, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в системе здравоохранения отмечается коллапс. Все эти проблемы наглядно отображены в диаграмме, опубликованной «Агентством социальной информации Санкт-Петербург».

«Петербургский барометр» сообщат, что 82% опрошенных петербуржцев оценивают ситуацию с уборкой снега и наледи в городе, как крайне негативную. По мнению жителей Северной столицы, эта проблема приняла уже системный характер.

Осенью 2021 года губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург полностью готов к зимнему сезону и располагает 1700 единицами снегоуборочной техники. Однако последствия первых же снегопадов продемонстрировали, что коммунальные службы не справляются с расчисткой города от снега. Количество спецтехники, вышедшей на улицы города оказалось в разы меньшим, а Смольный признался в нехватке дворников и подсобных рабочих в количестве 10 тыс. человек.

В городской администрации не озаботились и укомплектованием штата специалистов-верхолазов для очистки кровель зданий от сосулек. В результате падения ледяных глыб с крыш пострадало несколько десятков горожан. Сотни получили травмы в результате падения на скользких улицах.

Не смог Смольный подготовить должным образом и мусорную реформу, стартовавшую в Петербурге 1 января 2022 года. Не были проработаны многие аспекты ее реализации, от старой схемы вывоза отходов отказались, а новая начала давать сбои с первых дней. В результате Северная столица оказалась завалена мусором. Выбранный администрацией Беглова новый региональный оператор по утилизации отходов «Невский экологический оператор», явно не справляется с возложенным на него объемам работ.

Чиновники Смольного неоднократно заявляли о и готовности теплосетей к зимнему периоду, но в тоже время не уделяли должного внимания их ремонту и восстановлению. В результате после наступления холодов резко возросло число коммунальных аварий на теплосетях. В морозы жители многих районов оказались без горячей воды и отопления, а прорывы труб провоцировали образование автомобильных пробок.

В зимний период в Петербурге значительно возросло и число ДТП. Связано это в первую очередь с неудовлетворительной работой коммунальных служб по расчистке дорог от снега и наледи, что привело к транспортному коллапсу в городе. Также горожане жалуются на плохие дороги.

Есть претензии у петербуржцев и к тому, что администрация губернатора Александра Беглова так и не смогла организовать работу городской системы здравоохранения в период пандемии. Кампанию по вакцинации населения Смольный провалил, на несколько месяцев задерживаются выплаты медработникам за работу в «красных» зонах. Это привело к дефициту медперсонала, и, как следствие, у поликлиник Северной столицы выстроились очереди из пациентов.

Данное социологическое исследование подтвердило, что жители Санкт-Петербурга очень недовольны деятельностью губернатора Беглова, который допустил в своей работе ряд значительных кадровых и управленческих просчетов и не смог решить самые острые проблемы Северной столицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700