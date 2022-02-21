Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Сегодня, 12:47

0

Image 16+
Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге
Фото из открытых источников

Согласно данным исследования, проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет недовольство действиями Смольного. В городе все также не убирается снег, не вывозится мусор, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в системе здравоохранения отмечается коллапс. Все эти проблемы наглядно отображены в диаграмме, опубликованной «Агентством социальной информации Санкт-Петербург».

«Петербургский барометр» сообщат, что 82% опрошенных петербуржцев оценивают ситуацию с уборкой снега и наледи в городе, как крайне негативную. По мнению жителей Северной столицы, эта проблема приняла уже системный характер.

Осенью 2021 года губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург полностью готов к зимнему сезону и располагает 1700 единицами снегоуборочной техники. Однако последствия первых же снегопадов продемонстрировали, что коммунальные службы не справляются с расчисткой города от снега. Количество спецтехники, вышедшей на улицы города оказалось в разы меньшим, а Смольный признался в нехватке дворников и подсобных рабочих в количестве 10 тыс. человек.         

В городской администрации не озаботились и укомплектованием штата специалистов-верхолазов для очистки кровель зданий от сосулек. В результате падения ледяных глыб с крыш пострадало несколько десятков горожан. Сотни получили травмы в результате падения на скользких улицах. 

Не смог Смольный подготовить должным образом и мусорную реформу, стартовавшую в Петербурге 1 января 2022 года. Не были проработаны многие аспекты ее реализации, от старой схемы вывоза отходов отказались, а новая начала давать сбои с первых дней. В результате Северная столица оказалась завалена мусором. Выбранный администрацией Беглова новый региональный оператор по утилизации отходов «Невский экологический оператор», явно не справляется с возложенным на него объемам работ.   

Чиновники Смольного неоднократно заявляли о и готовности теплосетей к зимнему периоду, но в тоже время не уделяли должного внимания их ремонту и восстановлению. В результате после наступления холодов резко возросло число коммунальных аварий на теплосетях. В морозы жители многих районов оказались без горячей воды и отопления, а прорывы труб провоцировали образование автомобильных пробок. 

В зимний период в Петербурге значительно возросло и число ДТП. Связано это в первую очередь с неудовлетворительной работой коммунальных служб по расчистке дорог от снега и наледи, что привело к транспортному коллапсу в городе. Также горожане жалуются на плохие дороги.    

Есть претензии у петербуржцев и к тому, что администрация губернатора Александра Беглова так и не смогла организовать работу городской системы здравоохранения в период пандемии. Кампанию по вакцинации населения Смольный провалил, на несколько месяцев задерживаются выплаты медработникам за работу в «красных» зонах. Это привело к дефициту медперсонала, и, как следствие, у поликлиник Северной столицы выстроились очереди из пациентов.

Данное социологическое исследование подтвердило, что жители Санкт-Петербурга очень недовольны деятельностью губернатора Беглова, который допустил в своей работе ряд значительных кадровых и управленческих просчетов и не смог решить самые острые проблемы Северной столицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны

Сегодня, 15:02

Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Сегодня, 12:47

Житель Петербурга набросился с ножом на отца, после чего спрыгнул с балкона

Сегодня, 12:24

В Санкт-Петербурге автомобиль провалился в яму с кипятком

Сегодня, 08:24

Градоначальник Санкт-Петербурга продолжит смягчать антиковидные меры

Вчера, 21:29

Петербург снова обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом

Вчера, 19:47

Ошибки Смольного привели к острой нехватке детсадов в Петербурге

Вчера, 16:49

Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

Вчера, 15:43

Беглов не постеснялся присвоить заслуги Москвы в обновлении Кронштадта

Вчера, 14:17

«Прощай, оружие!»: петербургские полицейские задержали автолюбителей, деливших парковку с помощью пистолета и ножа

Вчера, 13:29

Смольный решил ослабить антиковидные меры при высокой смертности

21-02-2022, 21:11

Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

21-02-2022, 19:21

Противоречивые данные от Смольного по уборке снега подтвердили мнение петербуржцев о подтасовке статистки

21-02-2022, 15:47

В одной из школ Санкт-Петербурге на перемене школьник сломал позвоночник

21-02-2022, 14:59

В Смольном закупят для дворников Петербурга неэффективные «Ледоколы» – устройство не прошло тест активистов

21-02-2022, 14:41

Сотрудницу петербургского лицея заподозрили в избиении учащегося

21-02-2022, 13:39

Появилась личная информация о человеке, которого подозревают в убийстве продавца секс-шопа в Санкт-Петербурге

21-02-2022, 08:24

Беглов оставил блокадников один на один со снегом и кризисом в сфере здравоохранения

20-02-2022, 20:13

Деревья в Петербурге страдают от сброшенного на газоны снега

20-02-2022, 17:49

Нетрезвый полковник полиции Санкт-Петербурга не поверил показаниям алкотестера после устроенной им аварии

20-02-2022, 16:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

21-02-2022, 14:04

0

О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...

Подробнее
По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

21-02-2022, 23:19

0

Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...

Подробнее
Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

Вчера, 11:34

0

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...

Подробнее
Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Сегодня, 12:47

0

Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет...

Подробнее
Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Сегодня, 00:19

0

Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут...

Подробнее
Нетрезвый полковник полиции Санкт-Петербурга не поверил показаниям алкотестера после устроенной им аварии

Нетрезвый полковник полиции Санкт-Петербурга не поверил показаниям алкотестера после устроенной им аварии

20-02-2022, 16:34

0

Сегодня стали известны детали ДТП, произошедшего пятничным вечером на Богатырском проспекте в Северной столице....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

21-02-2022, 19:21

0

Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...

Подробнее
Неработающие граждане в России получат на карту по 8 тыс. рублей от ПФР 3 марта 2022 года

Неработающие граждане в России получат на карту по 8 тыс. рублей от ПФР 3 марта 2022 года

21-02-2022, 22:29

0

Служащие ПФР сообщили о том, в какие сроки будет перечислен важный платёж гражданам Российской Федерации. Упомянутые...

Подробнее
Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

Вчера, 15:43

0

Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...

Подробнее
Деньги придут на карту: кто 22-23 февраля получит по 1122 рубля

Деньги придут на карту: кто 22-23 февраля получит по 1122 рубля

21-02-2022, 15:19

0

Многочисленным жителям Российской Федерации предоставили реальную возможность получить новую выплату денежных средств...

Подробнее