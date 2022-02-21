Петербург снова обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом

Вчера, 19:47

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Петербург снова обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом
Фото: pixabay.com

Смольный приложил множество усилий, чтобы Петербург был в антилидерах: по уборке снега, мусорному коллапсу и заболеваемости COVID-19.

В правительстве Петербурга надеются, что шестой волны коронавируса не последует. Так заявил назначенный губернатором Александром Бегловым на пост главы комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Данное заявление противоречит прогнозам учёных. Они заявляют, что очередная волна пандемии начнётся именно в Санкт-Петербурге из-за наплыва туристов в связи с летним сезоном.

К пятой волне пандемии город оказался не готов: колл-центры не справлялись, очереди в поликлиниках начинались еще на улицах, а врача на дом ждали по несколько дней. Во время шестой волны Петербург может оказаться  в аналогичной ситуации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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