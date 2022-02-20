Ошибки Смольного привели к острой нехватке детсадов в Петербурге

Санкт-Петербург срочно нуждается в огромном количестве дополнительных детских садов. По подсчетам экспертов, городу необходимо как минимум 100 новых учреждений.

Однако городские власти во главе с губернатором Александром Бегловым способны обеспечивать Санкт-Петербург лишь несколькими новыми детскими садиками в год.

Отметим, что в 2021 году дефицит социальной инфраструктуры в Северной столице увеличился на 15 миллиардов рублей.

Причины подобного кризиса очевидны — Смольный возложил ответственность за строительство детских садов на инвесторов. Такой шаг также негативно отразился на стоимости нового жилья в городе, которая выросла минимум на 30%. По сути горожане сами оплачивают строительство социальной инфраструктуры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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