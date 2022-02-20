Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки снега в городе. По его мнению, проблема системная и требует контроля со стороны властей.
Политический деятель живет в Северной столице и сам передвигается по городу. По его оценке, текущая зима для горожан оказалась непростой в связи с погодными изменениями и некачественной уборкой.
Еще осенью глава Петербурга Александр Беглов заявлял о полной готовности мегаполиса к зиме. Однако первые снежные циклоны показали полностью обратную ситуацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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