Беглов не постеснялся присвоить заслуги Москвы в обновлении Кронштадта

Сегодня, 14:17

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Беглов не постеснялся присвоить заслуги Москвы в обновлении Кронштадта
Фото из открытых источников

Руководитель Смольного Александр Беглов во время прямого эфира на «Радио России» стал хвастаться масштабной модернизацией Кронштадта. Но не указал, что это стало возможным благодаря Москве.

Чиновники Смольного решили занять позицию наблюдателей. Кронштадт единственный район Санкт-Петербурга, который активно обновляет исторические здания. В этом активно помогала работающая федеральная программа «Аренда за рубль».

В ходе реализации программы были найдены арендаторы на форты «Обручев», «Тотлебен» и «Милютин». При этом сам Смольный всеми силами создает нереальные условия работы и предлагает ужасные условия.

Разница программ Смольного «Рубль за метр» и федеральной «Аренда за рубль» состоит в ставке. В федеральной инвестор заключает договор и получает обещанную арендную ставку. Согласно петербургской программе, она определяется по результатам торгов. При этом, активировать ставку от чиновников Северной столицы можно только после обновления исторического здания. Один из вкладчиков взялся за восстановление и ему пришлось платить 2,6 миллиона рублей в месяц с момента заключения договора. Подобными требования руководство города распугало всех инвесторов.

Ранее отмечалось, что Кронштадт к 2025 году будет оборудован двухкилометровой набережной. Этот район один из немногих, где ситуация с улучшается. При этом, заслуги Смольного тут нет. Район обновляется только благодаря федеральной помощи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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