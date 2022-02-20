Смольный решил ослабить антиковидные меры при высокой смертности

Вчера, 21:11

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Смольный решил ослабить антиковидные меры при высокой смертности
Фото из открытых источников

Пока медики Петербурга ежедневно выявляют тысячи новых заражений коронавирусом, губернатор Александр Беглов заявляет, что эпидемиологическая ситуация «улучшилась». Градоначальник принял решение ослабить антиковидные меры на форе распространения инфекции и высокой смертности.

Согласно статистике, на прошлой неделе лабораторным путем в Петербурге ежедневно диагноз ставили 15 тысячам человек. Но уже 21 февраля Беглов заявил, что волна, вызванная штаммом «Омикрон», пошла на убыль.

Жители Северной столицы обеспокоены, что Смольный принимает преждевременные решения. Они боятся, что инфекция начнет распространяться с новой силой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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