Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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По ее словам, пренебрежение властей к людям и городу привели к тому, что горожане уже начали сочинять шутки на эту тему.
Она обратила внимание, что снег начинают убирать тогда, когда он превращается в лед и его приходится долбить ломом.
Сервис SuperJob ранее признал Санкт-Петербург аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах. Россияне в течение двух месяцев отвечали на вопрос о качестве работы коммунальных служб в борьбе с сугробами и ставили свои оценки. Петербуржцы не могли поставить даже «двойку» за уборку улиц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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