Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Наталья Дмитриева.

По ее словам, пренебрежение властей к людям и городу привели к тому, что горожане уже начали сочинять шутки на эту тему.

«Скажи мне что-нибудь грязное: Санкт-Петербург», — процитировала артистка злую шутку.

Она обратила внимание, что снег начинают убирать тогда, когда он превращается в лед и его приходится долбить ломом.

«Вот у нас крыльцо все раздолбанное ломом, пока не возьмут лом — не успокоятся. А лопату взять — нет. Знаете, эти все наши недовольства, это просто смешно, опрашивать, звонить. Это катастрофическое положение», — посетовала Дмитриева.

Сервис SuperJob ранее признал Санкт-Петербург аутсайдером в рейтинге уборки снега в городах. Россияне в течение двух месяцев отвечали на вопрос о качестве работы коммунальных служб в борьбе с сугробами и ставили свои оценки. Петербуржцы не могли поставить даже «двойку» за уборку улиц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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