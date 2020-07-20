Летальность от коронавируса в Петербурге превысила общемировую почти в 6 раз

Сегодня, 12:21

Ольга Громова

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Летальность от коронавируса в Петербурге превысила общемировую почти в 6 раз
Эпидемия коронавируса

Новый коронавирус более смертоносен, нежели сезонный грипп, но уступает по уровню летальности вирусу Эбола, забирая жизни 5-10 человек из тысячи. Такие выводы давеча сделали ученые, сообщает издание The Wall Street Journal. Уровень летальности определяли, имея на руках результаты нескольких предыдущих исследований. В большинстве из них говорится, что коронавирус приводит к смерти 5-10 человек из тысячи зараженных. То есть, уровень летальности в пределах 0,3-1,5 процента. Летальность при этом зависит от уровня медицины в стране и возраста инфицированного.

По России уровень летальности составляет 1,6 процента, а в Петербурге — все 6,1 процента, передает ФАН. То есть, общемировой превышает почти в шесть раз. Причем, подчеркивается, что в этот показатель включены только случаи смертей конкретно от коронавируса, а не от внебольничной пневмонии.

«Неправильно говорить, что когда-нибудь нам удастся получить абсолютно верные оценки летальности. Мы можем заметить тренд, но необходимо учитывать, что он может меняться», — цитирует Forbes слова экономиста Университета Джеймса Кука Леа Мерона.

По последней информации, в городе на Неве подтверждено 29 730 заражений новой коронавирусной инфекцией. Умерли 1 834 человека.

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