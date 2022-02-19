Противоречивые данные от Смольного по уборке снега подтвердили мнение петербуржцев о подтасовке статистки

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Петербуржцы обратили внимание, что отчеты городской администрации об уборки снега не сходятся между собой. Сначала чиновники обнародовали одни цифры, а через время опубликовали данные, которые меньше первоначальных.
Смольный под руководством губернатора Александра Беглова опубликовал в официальном Telegram-канале данные об уборке снега. По данным от 21 февраля, за прошлую неделю коммунальщики вывезли почти 200 тысяч кубометров снега и наледи. Всего с начала зимы из Северной столицы убрали 3,36 миллиона кубометров снежных масс.
А в отчете от 9 февраля этот показатель был выше — 3,38 млн кубометров снега. Горожане заявили в соцсетях, что разные данные в официальных отчетах только подтверждают их мнение о подтасовке статистики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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