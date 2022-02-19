В Смольном закупят для дворников Петербурга неэффективные «Ледоколы» – устройство не прошло тест активистов

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Решение губернатора города Александра Беглова сменить методы уборки города с помощью закупки устройства «Ледокол» для коммунальщиков грозит очередным провалом, так как техника оказалась неэффективной.
Общественники молодежного движения «Петербург – город перемен!» на обледеневших улицах города протестировали спецоборудование «Ледокол», которыми чиновники Санкт-Петербурга хотят обеспечить коммунальные компании, выделив из бюджета по сто тысяч лишь за одно устройство. Об этом активисты сообщили в своем телеграм-канале.
Лишь к концу зимы губернатор Александр Беглов осознал, что пора менять стратегию по уборке города, чтобы следующей зимой избежать снежного коллапса. Но то, что в Петербурге не хватает 12 тысяч дворников и уровень оплаты их труда слишком низок, градоначальник якобы не замечает. Городские власти намерены «спустить» бюджетные деньги на закупку оборудования.
Во время эксперимента общественники узнали, «Ледокол» весит 70 килограммов и его сложно транспортировать, причем некоторые детали отваливаются на ходу еще до начала работы. При этом спецтехника потребляет много бензина, что также будет требовать дополнительных финансовых трат. И самое главное – спецтехника плохо и медленно убирает лед, что вовсе не облегчит жизнь дворникам. Сейчас коммунальщики используют для уборки льда обычные ломы, который, в отличие от «Ледоколов», не требует бензина и специальной транспортировки.
Петербуржцы подозревают, что решение чиновников о закупке спецтехники вызвано вовсе не желанием решить коммунальные проблемы города, а провернуть коррупционную схему, так как горожане считают, что устройство не стоит заявленных сто тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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