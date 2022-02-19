В Смольном закупят для дворников Петербурга неэффективные «Ледоколы» – устройство не прошло тест активистов

Решение губернатора города Александра Беглова сменить методы уборки города с помощью закупки устройства «Ледокол» для коммунальщиков грозит очередным провалом, так как техника оказалась неэффективной.

Общественники молодежного движения «Петербург – город перемен!» на обледеневших улицах города протестировали спецоборудование «Ледокол», которыми чиновники Санкт-Петербурга хотят обеспечить коммунальные компании, выделив из бюджета по сто тысяч лишь за одно устройство. Об этом активисты сообщили в своем телеграм-канале.

Лишь к концу зимы губернатор Александр Беглов осознал, что пора менять стратегию по уборке города, чтобы следующей зимой избежать снежного коллапса. Но то, что в Петербурге не хватает 12 тысяч дворников и уровень оплаты их труда слишком низок, градоначальник якобы не замечает. Городские власти намерены «спустить» бюджетные деньги на закупку оборудования.

«Как власти Петербурга могут потратить 100 000 рублей? Нанять дополнительных дворников? Нет, конечно! Купить один «Ледокол», который и со стрижкой газона вряд ли справится. Мы протестировали рухлядь, в которой наши чиновники увидели спасение будущей зимы. И, если честно, нам уже страшно», – отметили активисты.

Во время эксперимента общественники узнали, «Ледокол» весит 70 килограммов и его сложно транспортировать, причем некоторые детали отваливаются на ходу еще до начала работы. При этом спецтехника потребляет много бензина, что также будет требовать дополнительных финансовых трат. И самое главное – спецтехника плохо и медленно убирает лед, что вовсе не облегчит жизнь дворникам. Сейчас коммунальщики используют для уборки льда обычные ломы, который, в отличие от «Ледоколов», не требует бензина и специальной транспортировки.

Петербуржцы подозревают, что решение чиновников о закупке спецтехники вызвано вовсе не желанием решить коммунальные проблемы города, а провернуть коррупционную схему, так как горожане считают, что устройство не стоит заявленных сто тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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