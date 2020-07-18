Депутат Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19. На своей странице в соцсети он опубликовал информацию о том, сколько раз больницы города обращались в ведомство за разъяснениями о погребении умерших от COVID-19 и от внебольничной пневмонии с подозрением на коронавирус.

«В период с апреля по май 2020 года поступило 2533 обращения из медицинских учреждений, связанных с необходимостью разъяснения порядка и способа погребения лиц, умерших при установленном диагнозе COVID-19, а также лиц, умерших с внебольничными пневмониями и подозрением на COVID-19. Количество обращений за разъяснениями соответствует количеству выданных ответов на обращения», — указано в письме ведомства.

За период с 1 по 25 июня было получено еще 2403 обращения из больниц. По словам Вишневского, больницы не отправляют более одного обращения по каждому умершему. Депутат отметил, что Роспотребнадзор не регистрирует более одного обращения по одной ситуации с погребением. Эту информацию, заявил Вишневский, ему подтвердили в ведомстве. Депутат по этой статистике насчитал 4937 смертей. Тогда как официально в Смольном говорят о 1807 умерших от коронавируса.

«Почти втрое меньше. Судите сами, насколько достоверна официальная статистика», — заявил Вишневский.

Эксперты, комментируя слова Вишневского, отмечают, что в первом случае в статистику включены не только случаи смерти от коронавируса, но также смерти от внебольничной пневмонии, что может как раз и объяснять разницу в цифрах.